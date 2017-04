Mieszkania w Lublinie. Apartamentowce powstają w centrum miasta

Przeciętna rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem wynosi w największych miastach 5,35 proc. netto – wyliczyli analitycy firmy Home Broker. W Lublinie wskaźnik ten utrzymuje się niemal idealnie na poziomie krajowej średniej. Niewiele poniżej Gdańska i Warszawy. Miasta te należą do krajowych liderów. Wejście na rynek nieruchomości jest tam jednak znacznie droższe, niż w mniejszych ośrodkach. W Lublinie przeciętne ceny nowych mieszkań oscylują wokół 4700 zł za mkw.

Przeciętna dostępna dziś lokata bankowa nie wystarczy nawet na to, by pokryć inflację, co oznacza, że pieniądze tracą na wartości. Nie dziwi więc, że inwestorzy coraz częściej rezygnują z produktów bankowych na rzecz inwestycji w mieszkanie.

– Coraz więcej kupujących nieruchomości to osoby, które kupują lokal, by na nim zarabiać – przyznaje Marcin Krasoń, główny analityk firmy Home Broker. – Jeszcze nigdy Polacy nie kupowali tylu mieszkań za gotówkę, w 2016 r. w siedmiu najważniejszych miastach na zakup nowych mieszkań za gotówkę przeznaczono 14,2 mld zł.

Powodzeniem wśród kupujących cieszą się inwestycje ulokowane w okolicach centrum miast. Takie projekty proponują również lubelscy deweloperzy.

Nowy apartamentowiec powstaje np. przy ul. Czechowskiej 3. Zakończenie prac planowane jest w tym roku. Budynek będzie miał trzy piętra. Wznoszony jest w miejscu starej kamienicy.

Zaprojektowano w nim 43 mieszkania i 2 lokale usługowe. Nie zabraknie podziemnych miejsc postojowych. W ofercie są zarówno niespełna 30-metrowe kawalerki, jak i większe mieszkania o powierzchni 67 mkw. Inwestycję realizuje spółka Tim Development.

Kolejna z propozycji to Active Residence – apartamentowiec powstający przy ul. Leszczyńskiego. Budynek będzie miał dwupoziomowy, podziemny parking. Na parterze zaplanowano lokale usługowe. Na sześciu piętrach powstanie 185 mieszkań. Im wyżej, tym będzie ich mniej. Największe, 130-metrowe apartamenty, powstaną na 5 i 6 piętrze. Właściciele tych lokali będą mieli do dyspozycji przestronne tarasy z Widokiem na Ogród Saski.

Bardzo blisko centrum miasta buduje firma LUK. Deweloper stawia apartamentowiec przy ul. Północnej, niedaleko skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich. Budynek będzie liczył 14 pięter. W ofercie są zarówno blisko 140-metrowe apartamenty, jak i znacznie mniejsze mieszkania, liczące od ok. 40 do 50 mkw.