Miliarder kupuje działkę przy Al. Racławickich w Lublinie. Wiadomo, co na niej powstanie

Półhektarowa działka należała do Agencji Mienia Wojskowego. 22 grudnia agencja rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż nieruchomości. Przystąpiło do niego trzech oferentów: lubelska spółdzielnia mieszkaniowa oraz deweloperzy z Lublina i Warszawy.

– Licytacja przebiegała w gorącej atmosferze – przedsiębiorcy aż 12 razy podbijali cenę wywoławczą, która wynosiła 5 mln 600 tys. złotych. Zwycięzcą została spółka Wartico Invest z Warszawy, która zaoferowała o 1,7 mln złotych więcej – informuje Małgorzata Weber, rzecznik AMW. Firma ta należy do pochodzącego z Lublina Zbigniewa Jakubasa, jednego z najbogatszych przedsiębiorców w Polsce. Jego majątek według Forbes wynosi 1,4 mld zł.

Działka przy Al. Racławickich od dawna cieszyła się sporym zainteresowaniem inwestorów. Nieruchomość leży niespełna 2 km od ścisłego centrum miasta, przy jednej z głównych arterii Lublina. Ma również aktualną decyzję o warunkach zabudowy. Daje możliwość postawienia np. apartamentowca z usługami oraz podziemnym parkingiem. Decyzję wydano na początku ubiegłego roku, na wniosek jednego z lubelskich deweloperów.

– Dotyczy ona budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, w tym handlem o powierzchni sprzedaży do 1200 mkw. – informował Urząd Miasta, który dopuścił tu również uruchomienie gastronomii, przychodni, czy też „usług zamieszkania zbiorowego”. Parkingi miałyby się znaleźć pod ziemią. Maksymalna wysokość budynku została ustalona do 20 metrów.

Działka leży w pobliżu sklepów i szpitala wojskowego. Niedaleko są również hotel, szkoła oraz budynki UMCS.

– To doskonała lokalizacja i inwestor z pewnością zarobi – komentuje Tomasz Iwan, ekspert rynku nieruchomości z Lublina. – Tego rodzaju działek, w centrum miasta, jest coraz mniej. Należy się więc przyzwyczaić do cen powyżej 1000 zł za mkw. Deweloperzy coraz ostrzej walczą o najbardziej atrakcyjne grunty. W Lublinie przybywa bowiem klientów zainteresowanych kupnem niewielkich mieszkań na wynajem. W naszym mieście przybywa cudzoziemców, co z kolei dobrze wypływa na rynek najmu.

Należąca do Zbigniewa Jakubasa firma Wartico Invest zamierza postawić przy al. Racławickich apartamentowiec. Nie wiadomo jednak, kiedy nowy właściciel rozpocznie prace. Przedstawiciele spółki nie odpowiedzieli jeszcze na nasze pytania w tej sprawie.

Działka przy Al. Racławickich to nie jedyna nieruchomość w naszym regionie, sprzedana ostatnio przez AMW. W grudniu agencja znalazła chętnych na działki przy ul. Orlicz-Dreszera w Zamościu oraz przy ul. Grygowej w Lublinie. Zyski ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na budowę nowych mieszkań dla żołnierzy.

>>>