Miliony na pomoc bezrobotnym: staże, szkolenia i własna działalność gospodarcza

Pieniądze trafią do powiatowych urzędów pracy w ramach Funduszu Pracy oraz Funduszy Europejskich (projekty POWER i RPO).

– 263,5 mln zł to kwota o ponad 28 proc. większa niż w ubiegłym roku. Na realizację zadań dla powiatowych urzędów pracy w ramach RPO mamy ponad 64 mln zł, w ramach POWER – 66 mln zł, a z Funduszu Pracy – blisko 133 mln zł – mówi Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. – Zostały też ogłoszone konkursy na aktywizację zawodową w ramach RPO na ok. 50 mln zł i POWER – 40 mln zł. Dodatkowo z RPO mamy do dyspozycji ok. 280 mln zł na działania, które mają wspierać osoby wykluczone społecznie, w tym te prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej. To kwota na lata 2017–2020.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ma w tym roku do dyspozycji ponad 30 mln zł. – Prawie 15 mln zł przeznaczono na organizację staży, ponad 7 mln zł na dotacje dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą, ponad 300 tys. zł na szkolenia dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w MUP w Lublinie – wylicza Monika Różycka-Górska, rzecznik MUP w Lublinie. – To instrumenty i usługi rynku pracy, które co roku cieszą się największym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i osób bezrobotnych.

Rzeczniczka dodaje, że najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone na staże, bo są najbardziej skuteczne. – Pracodawcy, oprócz umiejętności i kwalifikacji, wymagają od kandydata do pracy doświadczenia zawodowego, co szczególnie w przypadku osób młodych często jest barierą nie do pokonania – zaznacza Różycka-Górska.

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu na wsparcie bezrobotnych wyda w tym roku ponad 35 mln zł. To o ponad 5 mln więcej niż w ubiegłym roku. – Zrealizujemy dwa projekty unijne. 6,7 mln zł przeznaczymy na POWER dla osób do 30. roku życia, a na pomoc w ramach RPO dla osób po 30. roku życia, m.in. niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, o niskich kwalifikacjach czy powyżej 50. roku życia – ponad 6,5 mln zł – mówi Marian Hawrylak, dyrektor PUP w Zamościu.

W ramach projektu POWER najwięcej pieniędzy trafi m.in. na działalność gospodarczą (można otrzymać do 24 tys. zł), staże i szkolenia. Z kolei w ramach RPO – na staże, utworzenie nowych miejsc pracy (do 24 tys. zł) i szkolenia.

Zamojski PUP dostał także 13,7 mln zł z Funduszu Pracy, które pójdą m.in. na staże, szkolenia, wsparcie działalności gospodarczej. – Kolejne 6,4 mln zł przeznaczymy na wspieranie zatrudnienia osób do 30. roku życia. Pracodawca może dostać nawet 26 tys. zł na osobę – zaznacza Hawrylak. – Realizujemy również dwa programy regionalne: „Mobilny bezrobotny” – można tu skorzystać m.in. z bonów na zasiedlenie, a także „Drogi, mosty, rzeki” – pracodawcy dostają przez 5 miesięcy zwrot pieniędzy, które wydali na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych np. przy remontach dróg.