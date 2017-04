Minister pogania. Ratusz zrezygnuje z budowy nowego dworca?

Ratusz zrezygnuje z nowego dworca autobusowego, jeśli nie da się pogodzić jego budowy i budowy szkół na Czubach i Ponikwodzie. Oficjalnie zapowiada to prezydent. Planował, że inwestycje nie zbiegną się w czasie, ale ministerstwo żąda przyspieszenia prac.

Sygnał z Ministerstwa Rozwoju jest jasny: samorządy muszą się pospieszyć z wydawaniem unijnych pieniędzy, bo nie wiadomo, czy tych pieniędzy nie zrobi się mniej na przykład z powodu Brexitu, czyli planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Resort zażądał przedstawienia „programu naprawczego” dotyczącego zadań, które w Lublinie i 15 okolicznych gminach mają być finansowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Flagowym projektem jest nowy dworzec mający powstać między ul. Gazową i Młyńską. Miasto liczy, że wniosek o dotację do budowy złoży wraz z kompletną dokumentacją projektową w lipcu 2019 r. Taki harmonogram ministerstwo zaaprobowało już w marcu zeszłego roku.

– Zaakceptowany harmonogram ma odzwierciedlenie w budżecie miasta – wyjaśnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. Jeśli dworzec miałby powstać wcześniej, to wcześniej trzeba by znaleźć na niego pieniądze, a z tym może być problem. – Ministerstwo Rozwoju oczekując przyspieszenia realizacji projektów stawia miasto w sytuacji konieczności wyboru inwestycji do realizacji.

Ratusz wraz z Urzędem Marszałkowskim i 15 innymi gminami przygotował dla ministerstwa odpowiedź z planem działania. – Zmiany te gwarantują, iż na koniec 2017 r. kontraktacja środków osiągnie wymagane przez Ministerstwo Rozwoju 40 proc. – twierdzi rzeczniczka Ratusza.

– Jeżeli ministerstwo nas postawi przed wyborem: dworzec czy szkoły, wybieramy szkoły – zapowiada Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Jedyne przyspieszenie sprawy dworca, które w ocenie Ratusza jest realne, to szybsze sporządzenie kompletnego projektu, którego wykonaniem interesuje się dziewięć firm.

– Maksymalne możliwe do uzyskania w ten sposób przyspieszenie spowoduje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z pełną dokumentacją w marcu 2019 r. – informuje Krzyżanowska. Rozstrzygnięcia przetargu na kompletny projekt dworca można się spodziewać za około dwa miesiące.