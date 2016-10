Miss Polonia 2016: Wśród finalistek dwie dziewczyny z Lubelskiego (zdjęcia)

Angelika Lipa z Krasnegostawu i Anna Pupiel z Białej Podlaskiej to dwie z dwudziestu finalistek konkursu Miss Polonia 2016. W galerii prezentujemy wszystkie kandydatki do tytułu.

20-letnia Angelika Lipa z Krasnegostawu pisze o sobie: "Jestem modelką i studentką. Uwielbiam eksperymentować w kuchni, ale nie lubię sprzątać. Jazda motocyklem - na razie tylko jako pasażer, dobra książka,wieczorny jogging to jest to co lubię. Chociaż teraz głównie skupiam się na modelingu, to wcześniej jednak moją pasją była muzyka - skończyłam szkołę muzyczną. Jestem szczera, uczciwa i tego też oczekuję od innych."

26-letnia Anna Pupiel z Białej Podlaskiej pisze o sobie: "Pochodzę z Białej Podlaskiej, a obecnie mieszkam, pracuje i rozwijam swoje pasje w Warszawie. Jestem lekarzem dentystą i jako Miss Polonia chciałabym rozszerzać edukację prozdrowotną Polaków. Z racji swojego wykształcenia wiem, że świadomość pacjentów dotycząca higieny jamy ustnej jest zatrważająco niska. Od zepsutych zębów zaczyna się szereg innych chorób. Nie chcę zmieniać świata, ale mieć swój wkład w uczynienie go bardziej roześmianym. W wolnym czasie uprawiam sport jeżdżąc konno i na snowboardzie. Czytam literaturę popularnonaukową. Przed studiami uprawiałam wyczynowo taekwon-do. Wtedy nauczyłam się ciężkiej pracy i walki o zwycięstwa. Jestem pasjonatką i potrafię poświecić dużo czasu na rozwój w dziedzinie, która mnie fascynuje. Ostatnio odkryłam batik. Porozumiewam się w języku angielskim, a wkrótce rozpocznę naukę języka niemieckiego."

Finał konkursu Miss Polonia 2016 odbędzie się 12 listopada. Organizatorzy nie zdradzają jeszcze miejsca.