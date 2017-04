Mistrzyni karate walczy o lżejsze (życie) dzieci

Wczoraj w hotelu Victoria odbyła się I konferencja edukacyjna Fundacji „Zmieniamy Życie”, której wiceprezesem jest Justyna Marciniak, mistrzyni świata w karate tradycyjnym. Fundacja dąży do poprawienia sytuacji dzieci poprzez promowanie zdrowego trybu życia.

– 29 proc. dzieci w wieku od 8 do 14 lat ma nadwagę, dlatego właśnie powstała Fundacja „Zmieniamy Życie”. To pierwsza fundacja w Polsce walcząca z chorobami cywilizacyjnymi wśród dzieci – mówił na początku konferencji Paweł Dziubiński, prezes organizacji. Jak wyjaśnia Dziubiński, sam kiedyś miał nadwagę. – Nie przeszkadzało mi to uprawiać sportu. Uprawiałem siatkówkę, tenis stołowy, sporty siłowe i sporty walki.

– W naszych czasach odsetek dzieci sięgających po używki rośnie z roku na rok. 40 proc. młodzieży sięga po alkohol już wieku 13-15 lat – wyjaśnia Justyna Marciniak. – Obserwujemy wzrost osób, które sięgają po narkotyki już przed 17 rokiem życia. Wiem, jak w takich sytuacjach może pomóc sport. Uczy on pokory, dyscypliny, szacunku do drugiego człowieka.

Według mistrzyni świata w karate, sport to jedna z najlepszych alternatyw dla używek i niezdrowego trybu życia. – Sama dzięki treningom karate unikałam w szkole używek.

Na konferencji obecny był również Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego. – Dzisiaj dla Polaków, Europy i całego świata są to obecnie najistotniejsze tematy. Jeśli dzisiaj młodym ludziom nie wyjaśnimy, ze ruch jest ważny, w przyszłości będziemy płacić za to miliardy.

Konferencja odbywała się pod hasłem „Ciche korytarze szkoły, zadbajmy o przyszłość najmłodszych pokoleń”.