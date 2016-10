Młodzi cukiernicy z Lublina liczą na słodycz zwycięstwa

Agata Wolfram i Renata Buczek, uczennice Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego wezmą w styczniu udział w Pucharze Świata Młodych Cukierników we włoskim Rimini. Dziewczyny znalazły się wśród dziesięciu zespołów z całego świata, które będą rywalizowały o tytuł mistrzów.

Wszystko zaczęło się w ubiegłym roku, kiedy to Aleksy Zgierski i Agata Wolfram zajęli I miejsce na VI Mistrzostwach Polski Uczniów Szkół Cukierniczych ,,EXPO SWEET”. Finaliści pokonali 11 drużyn z całego kraju. Tematem przewodnim cukierniczych zmagań był wtedy ,,Henryk Sienkiewicz i jego twórczość”. Oprócz sześciu deserów i tortu do degustacji lubelscy mistrzowie przygotowali także tort inspirowany powieścią ,,Krzyżacy”. Był to wzniesiony na czekoladowych sercach, w towarzystwie dwóch nagich mieczy i pióra Henryka Sienkiewicza tort z wypisanym okrzykiem ,,Sursum Corda”.

- Najlepsze zespoły z całego świata wysłały potem swoje zgłoszenia do Mistrzostw w Rimini. Organizatorzy zakwalifikowali do ścisłego finału dziesięć najlepszych ekip. Wśród nich także naszą – mówi Tomasz Machoń, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w szkole i szef cukierni „Staropolska”. – Ponieważ Aleksy musiał zrezygnować z wyjazdu na jego miejsce zakwalifikowano Renatę.

Zadaniem dziewczyn podczas styczniowych mistrzostw będzie przygotowanie czterech rodzajów ciast, dwóch deserów, pralin, lodów oraz dwóch mających co najmniej 1,2 metra eksponatów artystycznych: jednego z czekolady i drugiego z karmelu.

Szkolenia i próby już trwają. Trwa też poszukiwanie sponsorów.

- Oprócz kosztów samego wyjazdu potrzebujemy też pieniędzy na zakup sprzętu i produktów – mówi Machoń.

Zdolni czekają na wsparcie

Osoby, które mogą wesprzeć cukierniczki powinny kontaktować się ze szkołą (tel. 81 442-19-20) lub Tomaszem Machoniem (tel. 607 312 852).