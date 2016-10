Młodzież dostała pieniądze na tworzenie telewizji

Telewizja AM ma swoje oddziały w pięciu miejscowościach naszego województwa. Młodzi dziennikarze starają się relacjonować najważniejsze wydarzenia ze swojej okolicy. Przygotowują także reportaże pokazując pasję i zaangażowanie swoich rówieśników.

– To, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że udało się opracować świetny program, który angażuje młodzież, motywuje do rozwoju, daje konkretne umiejętności, a przede wszystkim prowadzi do zbudowania autentycznej i głębokiej postawy odpowiedzialności za drugiego człowieka i Polskę – mówi Wacław Czakon, dyrektor Akademii Młodzieżowej, której wychowankowie stworzyli telewizje AM.

Dzięki środkom przekazanym przez Fundację Auchan uda się stworzyć profesjonalne studio telewizyjne, a także przeprowadzić cykl warsztatów medialnych. Pracownicy lubelskiego Auchan zaangażują się, jako wolontariusze, w realizację projektu.

– To ogromna radość, że możemy wspierać młodzież, która chce się rozwijać i służyć innym. Bardzo ważne jest dla nas, żeby wspierać inicjatywy regionalne, które realizowane są przez społeczność na terenie, gdzie działają nasze sklepy. Projekt Telewizji AM to doskonały sposób na naukę konkretnych umiejętności, nie tylko tych medialnych, ale również związanych z organizacją pracy i kierowaniem zespołem. Dzisiaj są to bardzo ważne i cenne umiejętności – podkreśla Marcin Jama, dyrektor sklepu Auchan w Lublinie przy al. Witosa.