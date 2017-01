Młodzież Wszechpolska o proteście studentów: To głos środowisk lewicowych

W swoim oświadczeniu wszechpolacy odnoszą się do słów jednego z organizatorów lubelskiej pikiety, który powiedział, że nie utożsamia się z żadną opcją polityczną. „Jest to kłamstwo, bo według naszych informacji sam autor tych słów jest powiązany z lewackim środowiskiem partii Razem. Przedstawianie więc protestu jako manifestacji niezwiązanej z żadnym ugrupowaniem politycznym jest fałszem” – czytamy.

Zdaniem działaczy Młodzieży Wszechpolskiej o politycznym wymiarze wydarzenia świadczą też wysuwane przez jego organizatorów żądania. „Insynuują oni, że w Polsce ofiary przemocy nie są chronione, że Polska jest krajem nietolerancyjnym, ze nie ma wolności zgromadzeń, choć organizując takie zgromadzenie publiczne, sami sobie zaprzeczają” – piszą. Na końcu oświadczenia stwierdzają, że dzisiejszy protest jest głosem środowisk lewicowych, a nie braci studenckiej.



- My też jesteśmy studentami i nie zgadzamy się na to, żeby ktoś wypowiadał się w naszym imieniu, bo tak czujemy. To nieuczciwe, jeśli ktoś do takich praktyk się ucieka – podsumowuje Bartosz Malewski, prezes okręgu lubelskiego Młodzieży Wszechpolskiej.