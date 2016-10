Mniej niż 1 zł rocznie na mieszkańca na programy zdrowotne w woj. lubelskim. To bardzo mało

Niecała złotówka w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To średnie roczne wydatki na programy zdrowotne w Lubelskiem w latach 2010-2015. W innych województwach wydano nawet pięć razy tyle.

Lubelskie znalazło się wśród pięciu województw, w których wydatki na zdrowie nie przekroczyły złotówki. Dla porównania – na Mazowszu i Dolnym Śląsku samorządy wydały na ten cel pięć razy więcej. To dane z najnowszego raportu NIK.

Samorząd województwa postawił m.in. na zapobieganie chorobom kręgosłupa (blisko 240 tys. zł). Podobną kwotę – 225 tys. zł. pochłonęła profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16-17 lat.

– Priorytety i tym samym wydatki na programy polityki zdrowotnej określaliśmy na podstawie dokumentu opracowanego na nasze zlecenie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie – tłumaczy Ewa Płocica-Poślednik, zastępca dyrektora departamentu zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim. – W ubiegłym roku najwięcej wydaliśmy na program zapobiegania chorobom kręgosłupa. Decyzja była podyktowana sytuacją epidemiologiczną mieszkańców naszego województwa.

Płocica-Poślednik podkreśla, że samorząd stara się nie powielać programów wdrażanych przez NFZ czy Ministerstwo Zdrowia w tym samym obszarze.

Lakowanie zębów, leczenie próchnicy i światłoutwardzalne plomby finansuje z kolei uczniom samorząd Lublina. W zeszłym roku szkolna opieka stomatologiczna kosztowała niemal pół miliona złotych. Skorzystało z niej 6400 uczniów.

Stolica województwa finansuje też szczepienia. W ubiegłym roku zaszczepiono ponad 8 tys. osób, co kosztowało 624 tys. zł. Najwięcej, bo 6350 lublinian skorzystało z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, adresowanych do osób powyżej 65. roku życia. Prawie 900 dzieciom z rocznika 2012 podano szczepionkę przeciw pneumokokom, a przeciw powodującemu raka szyjki macicy wirusowi HPV zaszczepiono prawie 770 dziewcząt w wieku 12 lat.

W profilaktykę inwestuje także Zamość. – Jest to dla nas kluczowe. W ubiegłym roku największe środki, bo aż 1,4 mln zł przeznaczyliśmy na miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kolejne 100 tys. zł poszło na przeciwdziałanie narkomanii i m.in. działania edukacyjne w szkołach – wylicza Krzysztof Rusztyn, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Zamościu. – Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi sfinansowaliśmy też szczepienia. W ubiegłym roku było to 60 tys. zł na szczepionki przeciwko pneumokokom, a w tym roku to szczepienia przeciwko HPV dla 12-latek.

W ubiegłym roku w naszym województwie na programy zdrowotne wydano 2,4 mln zł, w tym samorząd województwa – ponad 617 tys. zł, powiaty - ponad 1,2 mln zł, a gminy – 557 tys. zł. (drs)