1,2 mln zł będzie kosztować mobilna scena dla CSK

CSK otrzyma m.in. mobilną scenę. – Będą to podesty i podwyższenia, które będzie można ustawiać w różnych pomieszczeniach. Tak, aby widzowie mogli z każdego miejsca widzieć to, co dzieje się w danej sali – mówi Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa odpowiedzialny m.in. za kulturę.

Zakupy obejmą też sprzęt komputerowy, nagłośnienie, oświetlenie oraz wyposażenie Alei Kultur. – Analizujemy, co jeszcze można poprawić w CSK pod względem akustyki czy nagłośnienia – wyjaśnia Grabczuk.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na zakup nowych urządzeń. Do CSK trafią one najwczesniej za kilka miesięcy.