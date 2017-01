MON robi konkurencję Orkiestrze. A Caritas sama wsparła WOŚP

– Nie obawiamy się, że z powodu innej imprezy zbierzemy mniej pieniędzy. Jeśli ktoś chce dać pieniądze na WOŚP, to i tak da – mówią w lubelskim sztabie Orkiestry (fot. AS)

Sobotnie pikniki odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce, w tym w Lublinie. Będą relacjonowane przez TVP.

– Termin faktycznie jest niezbyt fortunny, ale nie traktujemy tej imprezy jako konkurencji. Niech każdy działa w swojej sprawie, najważniejsze, żeby nie wchodzić sobie w drogę. Kłótnie w takich sprawach niczemu nie służą – komentuje Anna Wuls ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działającego przy „Chatce Żaka” w Lublinie. – Nie obawiamy się, że z powodu innej imprezy zbierzemy mniej pieniędzy. Jeśli ktoś chce dać pieniądze na WOŚP, to i tak da. Może wesprzeć obie inicjatywy lub wybrać tylko jedną. To jest indywidualny wybór, na który nie będziemy wpływać – dodaje.

Sobotni piknik organizowany przez MON rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 17. Impreza będzie się odbywać wewnątrz urzędu oraz na jego dziedzińcu. Nie zabraknie atrakcji muzycznych, pokazów, konkursów dla dzieci. Będą też akcenty amerykańskie, na cześć żołnierzy USA, którzy będą stacjonować w Polsce.

Pikniki wojskowe mają być połączone ze zbiórką prowadzoną przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

– Wyjaśniając kontrowersje dotyczące sobotniej zbiórki na rzecz ofiar wojny syryjskiej, informujemy: Caritas Polska nie odcina się od Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, wyjaśnia jedynie, że Caritas Polowa jest autonomiczną, niezależną od Caritas Polska organizacją, związaną misyjnie z Wojskiem Polskim – napisał w oświadczeniu ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska i podkreślił, że Caritas nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie konkuruje z nią, ani nie szuka porównań. – Apelujemy o szacunek, wsparcie i przestrzeń do działania dla wszystkich ludzi i organizacji dobrej woli oraz o zaprzestanie podziałów i konfrontacji – zaznaczył ks. Subocz.

Caritas przekazała dodatkowo na aukcję WOŚP lampę oliwną w kształcie gołębia pokoju, wykonaną przez chrześcijan z Bliskiego Wschodu.

– Wielokrotnie miałem okazję spotkać się z Jurkiem Owsiakiem i popieram to, co robi jego fundacja, od wielu lat wspieram zbiórkę podczas finału WOŚP. Jako Caritas zawsze pozytywnie podchodzimy do wszelkich inicjatyw na rzecz dobra społecznego – komentuje ks. Wiesław Kosicki, dyrektor lubelskiej Caritas. – Poza tym pikniki wojskowe, które mają być połączone ze zbiórką Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zostały zaplanowane na 14 stycznia, a finał WOŚP jest następnego dnia. Nie należy skupiać się na podsycaniu negatywnych emocji, ale właśnie na dobroczynności. Niech każdy, kto chce robić coś dobrego, robi to jak najlepiej.

„Rozgrywka z WOŚP”

Sprawę dosadnie skomentował na swoim blogu jezuita o. Grzegorz Kramer. – Od lat Caritas daje do zrozumienia, że nie jest konkurencją WOŚP, ale pomagać trzeba w każdy możliwy sposób. Jednak od zeszłego roku do sporu włączyła się władza. W tym roku postanowiono wplątać do rozgrywki Caritas, ale jak się okazuje Caritas Ordynariatu Polowego – pisze o. Kramer. – Przyszedł rozkaz – żołnierze muszą działać. Sytuacja jest tak głupia i kuriozalna, a zarazem groźna, że Caritas napisała oświadczenie, w którym odżegnuje się od… Caritas (Ordynariatu Polowego). Szkoda tylko, że kiedy władza mogła zrobić realne kroki na rzecz syryjskich rodzin, to tego nie zrobiła, a teraz te rodziny wykorzystuje się do rozgrywek z WOŚP.