Monika Zamachowska przyjechała do Lublina. Co robiła? [zdjęcia, wideo]

Rolki, zabawki, strój piłkarski, żywność. We wtorek Fundacja „Z sercem” pomogła kolejnym rodzinom. W akcji „Paczki z sercem” wzięli udział: dziennikarka i prezenterka Monika Zamachowska oraz aktor i prezenter Jarosław Milner.

- Klaudia będziesz artystką, ja to czuję. Musisz mi koniecznie wszystko opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz – mówiła Monika Zamachowska do 9,5-letniej Klaudii, córki Joanny Trębacz, którą we wtorek odwiedziła Fundacja „Z sercem”.

Mała artystka dostała filc, z którego szyje maskotki i ozdoby oraz upragnione rolki. Prezenty dostali też jej bracia. 6,5-letni Karol - strój piłkarski, a 2-letni Antoś - zabawki. – Mam niesamowite dzieci. Bardzo mi pomagają i wspierają. O lepsze nie mogłam prosić – cieszyła się we wtorek podczas wizyty pani Joanna.

Prezenty od Fundacji otrzymały także dwie inne rodziny z Lublina.