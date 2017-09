Most był w tragicznym stanie. Wyremontowali go żołnierze

Most na Czechówce w Muzeum Wsi Lubelskiej służy już zwiedzającym oraz pracownikom placówki. Wyremontowali go żołnierze z 1. Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego.

– To oni przyczynili się do tego, że obiekt, który jeszcze kilka miesięcy temu był w tragicznym stanie, znów nadaje się do użytkowania – podkreśla Mirosław Korbut, dyrektor lubelskiego skansenu.

Wojskowym prace zajęły miesiąc. – Mamy za sobą kilkanaście gruntownych remontów mostów, mieliśmy do czynienia z różnymi ich rodzajami. Ten był specyficzny, bo na podporach pośrednich były zastosowane odkosy, na których kładliśmy dźwigary. Tego typu konstrukcja była dla nas nowością, jej naprawa była bardzo pracochłonna – przyznaje por. Tomasz Stefaniak, dowódca pododdziału, który pracował w skansenie.

Most został wybudowany w 1984 roku i służy do zapewnienia wewnętrznej komunikacji w muzeum. Nie jest zabytkiem, ale swoim wyglądem nawiązuje do muzealnych zabudowań znajdujących się w sąsiednim sektorze Powiśle. Jego remont kosztował ok. 80 tys. zł.