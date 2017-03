Most rotmistrza Witolda Pileckiego czy 700-lecia Lublina? Zagłosuj w sondzie

– W roku jubileuszowym 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich zasadnym jest upamiętnienie tego wydarzenia – piszą radni w uzasadnieniu swojego projektu.

Pomysł został pozytywnie zaopiniowany przez prezydencki zespół ds. nazewnictwa ulic i Rada Dzielnicy Za Cukrownią. Stwierdza ona w swym piśmie, że „warto by było, aby punktem kulminacyjnym i upamiętniającym to wydarzenie było nadanie nazwy ‘700-lecia Lublina’ trwałemu obiektowi architektonicznemu, jakim jest most”.

Rada dzielnicy odnosi się też do dwóch innych propozycji. Jedna to uhonorowanie nazwą mostu zmarłego niedawno prof. Andrzeja Nikodemowicza. Na to, zdaniem rady dzielnicy jest za wcześnie. Drugi pomysł to nadanie mostowi imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Rada wskazuje, że Pilecki jest już patronem jednej z ulic.

Projekt uchwały nadającej mostowi imię Pileckiego od pięciu miesięcy próbują przeforsować w Radzie Miasta radni Prawa i Sprawiedliwości, ale nie doszło wciąż do ostatecznego głosowania w tej sprawie. Projekt PiS nie został uwzględniony w porządku obrad sesji zaplanowanej na 30 marca.

Most ma być gotowy do końca maja.

Zdjęcia: Marcin Tarkowski / Piximo.pl