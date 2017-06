Mosty w Lublinie w kiepskim stanie. Jeden z nich zostanie rozebrany

W przyszłym roku rozbiórka czeka most w ul. Fabrycznej, który ma być zastąpiony nowym (fot. Maciej Kaczanowski)

Aż 17 spośród 27 lubelskich mostów drogowych jest w stanie „niepokojącym” lub gorszym. To oficjalne dane z przeglądów zleconych przez miasto. W przyszłym roku rozbiórka czeka most w ul. Fabrycznej, który ma być zastąpiony nowym. Na inne nie ma pieniędzy.

Badania, które opisujemy, były prowadzone jeszcze w zeszłym roku, nie uwzględniają zatem nowego mostu zbudowanego wraz z przedłużeniem ul. Muzycznej. Ze wszystkich pozostałych ani jeden nie uzyskał najwyższej oceny „5” oznaczającej, że konstrukcja jest w stanie „odpowiednim”. Żaden nie dostał też najniższej oceny „0” oznaczającej stan „awaryjny”, czyli to, że obiekt „uległ zniszczeniu lub przestał istnieć”. Zdecydowana większość ma uszkodzenia, jednak wciąż możliwe do naprawy.

Najgorszym z lubelskich mostów jest ten, którym ul. Pawia przebiega nad Czerniejówką. Jego uszkodzenia określono jako nieodwracalne. Już w 2014 r. eksperci zalecili tu ograniczenie tonażu pojazdów do 10 ton, a prędkości do 30 km/h. Trzeba było zmienić trasę autobusowej linii 3. Most w ul. Pawiej jest jedynym, który dostał ocenę „1” oznaczającą stan „przedawaryjny”.

Ocenę „2” mówiącą o tym, że obiekt jest w stanie „niedostatecznym” otrzymało siedem mostów: w ul. Fabrycznej, Żeglarskiej, ul. Kalinowszczyzna, Pliszczyńskiej, dwa mosty w ciągu ul. Mełgiewskiej obok Dworku Grafa oraz jeden z dwóch w ciągu al. Unii Lubelskiej, ten prowadzący ruch w kierunku Gali. Na most w al. Unii Lubelskiej od jesieni 2015 r. nie są wpuszczane tiry, ograniczenia tonażowe obowiązują też na ul. Mełgiewskiej, gdzie ciężkie pojazdy muszą omijać przeprawę długim i kłopotliwym objazdem.

Kolejne cztery mosty trzymają się za dobrze na ocenę „2”, ale za słabo na ocenę „3” oznaczającą stan „niepokojący”. To przeprawa przez Czerniejówkę w ciągu ul. Wolskiej oraz mosty na Bystrzycy w ciągu ul. Cienistej, Pliszczyńskiej i al. Unii Lubelskiej w kierunku Zamku.

Za „niepokojący” uznano stan mostów w al. Tysiąclecia, Mickiewicza, Głuskiej i malutkiej przeprawy przez Czechówkę w ciągu ul. Puławskiej. Lepiej trzyma się most w al. Piłsudskiego będący już dość blisko „czwórki”, która oznacza, że obiekt jest w stanie „zadowalającym”. Na taką ocenę zasłużyło dziewięć konstrukcji: w ul. Zamojskiej, Turystycznej, Prawiednickiej i Marzanny, trzy mosty w al. Solidarności oraz dwa w ul. Krochmalnej.

Spośród osłabionych mostów najszybciej wymieniony ma być ten w ul. Fabrycznej. – Przetarg ogłosimy jesienią – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Most zostanie całkiem rozebrany. – Na czas budowy nowego chcemy tu wykonać tymczasową przeprawę.

Na inne nie ma na razie pieniędzy. Miasto szykuje dokumentację dla mostów w ul. Pawiej i al. Unii Lubelskiej. – Jeden z tych mostów będzie w przyszłym roku zrobiony – oznajmił Adam Borowy, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta. Prace uzależnione są jednak od tego, czy miasto dostanie na ten cel pieniądze z rządowej subwencji.