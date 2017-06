Motocyklowy Dzień Dziecka 2017. Motocykliści zawiozą prezenty dzieciom

W tym roku chcą obdarować więcej maluchów, bo również te z Domu Dziecka i Domu Samotnej Matki. Niedzielne wydarzenie w Lublinie poprzedzi parada motocyklowa.

Motocykliści zbierają się 4 czerwca o godz. 9.30 na parkingu Arena Lublin, skąd o godz. 10 wyruszy parada motocyklowa. Motocykliści przejadą ulicami miasta do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Na miejscu zaplanowano pokazy i zabawy dla chorych dzieci, które otrzymają również upominki.

– Z tego miejsca poszczególne grupy, które uczestniczą w akcji wyruszą do innych ośrodków – zapowiada Łukasz Słowikowski ze Stowarzyszenia Moto Inicjatywa, współorganizator Motocyklowego Dnia Dziecka.

Motocykliści zawiozą paczki do Szpitala Neuropsychiatrycznego, Domu Dziecka i Domu Samotnej Matki.

Zabawki, przybory do rysowania, czy też słodycze do paczek można przynosić jeszcze do soboty m.in. do Rider's Pub Lublin i Spirala Blues.

Szczegóły i lista lokali, gdzie można przynosić prezenty dla dzieci znajdują się na Facebooku - Motocyklowy Dzień Dziecka 2017.