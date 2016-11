Złote Mrówkojady: Jak wygląda festiwalowe życie (zdjęcia)

W Centrum Kultury trwa 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Złote Mrówkojady. Oprócz projekcji – czyli standardu, impreza obudowana jest „przemysłem” filmowym i telewizyjnym w praktyce. Działa na przykład złotomrówkojadowa TV.

- W zeszłym roku byłam na warsztatach filmowych, które prowadził Maciek Misztal, który jest dyrektorem festiwalu. I w zeszłym roku zaproszono mnie do ekipy telewizji, która powstała by obsługiwać imprezę. Przychodzimy do CK na godz. 11. Dzień wcześniej mamy zaplanowane co kto robi, bo są dwie ekipy. Teraz jestem na planie filmowym Kinojadów a oni w piwnicach CK nagrywają wywiady. Jak wrócę, to też będzie mnie czekało nagranie rozmowy z którymś z gości festiwalowych – mówi Natalia Ćwiklińska, uczennica klasy maturalnej w II LO. Uczennica przyznaje, że w czasie festiwalu jest mnóstwo pracy, musi to pogodzić z nauką, właśnie się dziś musiała urwać ze szkoły ale to nie jest informacja oficjalna i, że jest super. Poza tym bardzo lubi kino i filmy.

ZMTV przygotowuje codziennie relację z tego co się działo, zapowiada ciekawsze projekcje i twórców. Towarzyszy organizatorom, widzom, gościom i filmowcom.

Wczoraj planem filmowym były pomieszczenia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. – Jestem doktorantem, potrzebny był statysta, naukowiec, no to gram – uśmiecha się Grzegorz Stanisławski, który brał udział festiwalowej produkcji. Film powstawał w ramach międzynarodowego maratonu realizacji filmów Kinojady.

- Ten jest o pani naukowiec w średnim wieku (w tej roli Fanny Xyernaux, Belgijka z Francji), która wyhodowała roślinę z ziemi mającej 2 tysiące lat. Sadzonkę kradnie jej druga bohaterka (Elena Savio z Włoch). Reżyserem jest Anna Troyanskaya z Rosji a operatorem Polak Jacek Lewandowski – wymienia Aleksandra Plichta, producentka filmu, który będzie miał 5–6 minut. Premiera dziś o godz. 21 w CK.

- Rolę rośliny grała dzika marchew, którą badamy w Zakładzie Fizjologii Roślin. To marchew wysiana z nasion zebranych na Śląsku, gdzie te rośliny porastają hałdy powstałe po wydobyciu cynku i ołowiu. Porównywana jest z marchwią rosnąca w Mięćmierzu. Ciekawi jesteśmy czy ta śląska się jakoś przystosowała do porastania hałd – tłumaczy jak można najprościej statysta Stanisławski w przerwie między ujęciami.

Filmowcy z drugiej ekipy pracowali w szklarniach Zakładów Biologii Komórki, Botaniki i Mykologii oraz Ekologii. Tam powstawał film o mutacji roślin i ludzi. Dwie aktorki właśnie charakteryzowano roślinnie. Efekty – film 5 minutowy – zobaczymy w czwartek w CK.

Festiwal trwa do piątku. Wszystkie projekcje i spotkania gratis.