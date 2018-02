Mroźna noc w woj. lubelskim. Nawet do -25 st. C

Jak podaje TVN 24 najzimniej w nocy w całej Polsce było w Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie) gdzie słupek rtęci pokazał -26,2 st. C.

Ale w południowo-wschodnich krańcach województwa lubelskiego było również bardzo zimno. W nocy informowaliście nas o wskazaniach termometrów za Waszymi oknami. Termometr w Łuszczowie pokazywał -22 st. C. Krzysztof napisał, że w okolicach Zamościa było nawet aż -25 st. C. Zdjęcia Waszych termometrów także w galerii zdjęć.

Pogoda na poniedziałek

Według synoptyków IMGW w dzień w woj. lubelskim temperatura maksymalna ma wynosić od -10 do -8 st. C. Nocą z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna ma wynieść od -18 do -16 st. C.