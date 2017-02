Na al. Witosa ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ale tak będzie nie tylko tutaj

– Lepiej zwolnić, niż uszkodzić sobie samochód – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta, który wprowadzane przez miasto ograniczenia tłumaczy złym stanem nawierzchni. W pierwszej kolejności znaki nakazujące zwolnić do 30 km/h stanęły przy al. Witosa, co mocno oburzyło kierowców.

– Najłatwiej ustawić znak, bo są dziury w drodze – komentuje pani Amanda, nasza Czytelniczka. – Teraz tylko patrzeć jak będą tam często jeździły nieoznakowane samochody policji – dodaje.

– Wcale nie robimy tego, by policja miała miejsce do karania mandatami – odpowiadają w Ratuszu. – Żeby rozwiać takie podejrzenia uzupełnimy oznakowanie tabliczkami informującymi, że ograniczenia wprowadzane są ze względu na ubytki w nawierzchni.

Okazuje się, że przykrych niespodzianek będzie więcej. Miasto przyznaje, że takie same ograniczenia planuje wprowadzać na wielu innych ulicach.

– Na przykład na całej ul. Zana, na Nadbystrzyckiej od Zana do Głębokiej, na wybranych odcinkach Al. Racławickich, na Bohaterów Monte Cassino od ronda do al. Kraśnickiej – zapowiada Kieliszek. A wyliczanka jest o wiele, wiele dłuższa. Pełny wykaz publikujemy obok. Miasto twierdzi, że ograniczenia będą tylko tymczasowe. – Po uzupełnieniu ubytków na najbardziej zniszczonych odcinkach ulic niezwłocznie będziemy usuwać ograniczenia prędkości.

Łatanie dróg już się zaczęło, ale... tylko prowizoryczne. Te same jezdnie, w tych samych miejscach, trzeba będzie łatać od nowa. Ratusz tłumaczy, że jest jeszcze za zimno, by można było skorzystać z technologii dającej bardziej trwały efekt. Na razie dziury wypełniane są gorącą masą.

Na solidniejszą naprawę, czyli wycięcie uszkodzonej nawierzchni i zastąpienie nową, trzeba będzie czekać aż zrobi się cieplej. Czyli do kiedy? – Wtedy, kiedy temperatura nie będzie spadała poniżej zera także w nocy – odpowiada Kieliszek.

Tu spodziewaj się ograniczenia do 30 km/h:

* Al. Racławickie (wybrane odcinki na całej długości) * al. Kraśnicka (w stronę centrum od Roztocza do Zwycięskiej, a w stronę Kraśnika od Zana do Bohaterów Monte Cassino) * Nadbystrzycka (od Zana do Głębokiej) * Zana w całości * Bohaterów Monte Cassino od ronda do al. Kraśnickiej * Orkana * Wojciechowska (od Bohaterów Monte Cassino do granicy miasta) * Nałęczowska od Morwowej do Łużyczan * Poniatowskiego * Al. Zygmuntowskie * al. Piłsudskiego (między Szczerbowskiego i mostem) * al. Witosa (od Hutniczej do Doświadczalnej) * Kunickiego (od Nowego Światu do Staffa i od Staffa do Skośnej) * Abramowicka (od Sadowej do granicy miasta) * Zorza * Wygodna