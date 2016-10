Na lekcje w kaloszach. Rodzice skarżą się na ogromną kałużę

– Na tle pięknej inwestycji miasta Lublina mamy basen narodowy odkryty – pisze do nas Czytelniczka i dość dosadnie tłumaczy, gdzie jej zdaniem mają ten problem miejscy samorządowcy. – Pisałam do radnych, żeby kajaki lub pontony kupili rodzicom do przeprawiania dzieci do szkoły z parkingu.

Ratusz zapewnia, że sprawą już się zajął. – Problem jest nam znany – mówi Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. Stwierdza, że w tym miejscu nie obędzie się bez wybudowania nowego odwodnienia. – W tym roku została wykonana dokumentacja dla budowy odwodnienia. Będziemy wnioskować o zabezpieczenie na przyszły rok pieniędzy na wykonanie kanalizacji. Ostateczna decyzja należy do Rady Miasta.