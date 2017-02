Na peronie mogła być hala dla pasażerów, a będą zwykłe wiaty

Kolej zapowiada, że zanim przystąpi do przebudowy dworca, spyta o zdanie samych pasażerów

Wielka hala peronowa mogła powstać przy lubelskim Dworcu Głównym PKP. Dla pasażerów byłaby to wygoda, bo mieliby osłonę przed deszczem i wiatrem. Nic z tego, bo kolej wybrała rozwiązanie wygodniejsze dla siebie, czyli zwykłe wiaty

Hala, do której wjeżdżałyby pociągi, była pomyślana jako wspólne zadaszenie wszystkich peronów stacji Lublin. Miała mieć ponad 100 metrów długości i 40 m szerokości. Zadaszenie byłoby stawiane w ramach modernizacji linii kolejowej do Warszawy.

Kolej zdecydowała się jednak na tańszą wersję prac na peronach. – W trakcie opracowywania dokumentacji wybrano wariant który nie uwzględniał wybudowania hali peronowej – informuje Łukasz Kwasiborski z centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. – Jej budowa bardzo wydłużyłaby realizację inwestycji, a korzyści płynące z jej powstania nie byłyby znacznie większe niż w przypadku budowy zadaszenia peronów.

Wariant wybrany przez kolej jest o wiele skromniejszy. – W ramach modernizacji linii kolejowej nr 7, na stacji Lublin dla każdego z trzech peronów przewidziana jest niezależna wiata, która ochroni pasażerów przed deszczem – wyjaśnia Kwasiborski.

Przygotowanie terenu pod przebudowę linii kolejowej już się zaczęło. Kilka dni temu ruszyła wycinka drzew na terenie inwestycji. Sama przebudowa ma się zacząć na dobre w połowie czerwca, ale na razie nie zakończył się jeszcze przetarg mający wyłonić jej wykonawców.

Prace będą dofinansowane przez Unię Europejską. – 750,5 mln euro pomoże zbudować lub wyremontować 15 wiaduktów i tuneli oraz zwiększyć przepustowość linii na 150-kilometrowym odcinku między Otwockiem a Lublinem – podkreśla Marta Angrocka-Krawczyk z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podróż Lublina do Warszawy ma się skrócić do 90 minut. Niezależnie od tego kolej szykuje się do przebudowy samego dworca. – Głównym celem inwestycji jest usprawnienie obsługi podróżnych i zapewnienie dostępności dla wszystkich grup pasażerów – stwierdza Maciej Bułtowicz z Polskich Kolei Państwowych. Dodaje, że koncepcja zmian na dworcu nie została jeszcze zatwierdzona.

PKP już zapowiedziały ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową. Deklarują jednak, że wcześniej spytają o zdanie samych pasażerów. – Chcemy zorganizować warsztaty kreatywne, których celem jest poznanie potrzeb i oczekiwań pasażerów i mieszkańców – zapowiada Bułtowicz. – Takie warsztaty to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych.

Kolej twierdzi, że w sprawie przebudowy dworca toczyły się już rozmowy z władzami miasta. – Spotkanie było, ale była to raczej ogólna rozmowa – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik Ratusza. – Nie padły żadne konkretne deklaracje.