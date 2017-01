Na pl. Litewskim będzie nowy pomnik Nieznanego Żołnierza. Stary trafi na cmentarz

Nowy pomnik ma stanąć zamiast starego, na tym samym fundamencie. Wcześniej jednak trzeba stąd zabrać starą wersję. Znaleziono dla niej miejsce na cmentarzu komunalnym przy Białej, ale minie jeszcze trochę czasu, zanim można będzie tu ułożyć zabierane z pl. Litewskiego kamienne płyty z datami. Na razie wydana została tzw. decyzja lokalizacyjna.

– To dokument, który umożliwia nam rozpoczęcie prac projektowych – mówi Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta. Zaprojektować trzeba chociażby fundamenty dla starego pomnika.

Taką dokumentację trzeba będzie też uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków. – Skoro pomnik jest wpisany do rejestru zabytków, to muszę wiedzieć jak zostanie przeniesiony, jak będzie umieszczony przy Białej i muszę mieć pewność, że wszystkie jego elementy tam dotrą – podkreśla wojewódzki konserwator, Dariusz Kopciowski. – Dopiero to będzie podstawą do wydania pozwolenia na przeniesienie pomnika.

Równocześnie miasto zamierza zamówić nowy pomnik Nieznanego Żołnierza, ale musi zacząć od projektu. – Wysłaliśmy już zapytania do potencjalnych wykonawców dokumentacji – mówi Joanna Bobowska z biura prasowego Ratusza. Miasto liczy na to, że samo projektowanie potrwa miesiąc i że taki sam czas wystarczy na wykonanie pomnika. – Dążymy do tego, by był gotowy już w momencie oddania placu do użytku, ale zależy to od przebiegu procedur – dodaje.

– W sprawie wyglądu pomnika wydaliśmy już zalecenia konserwatorskie – potwierdza Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków. Nowy obelisk ma być zbliżony kształtem do tego, który stał tu przed wojną. – Ustalona jest też treść napisów – dodaje.

Treść ustalono na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, któremu przewodniczy wojewoda. Na obelisku zostaną wyryte napisy: „NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI POLEGŁEMU ZA POLSKĘ” oraz „PRZECHODNIU POWIEDZ OJCZYŹNIE, ŻE POLEGLIŚMY WIERNI W JEJ SŁUŻBIE”.

Nowy obelisk będą podświetlać zamontowane w bruku reflektory, ma też stać nieco bliżej pomnika Józefa Piłsudskiego, bo tak zaprojektowany został fundament, jeszcze zanim postanowiono o wymianie pomnika. Dlaczego stary pomnik ma być usunięty? Nie podoba się części kombatantów i wojewodzie tłumaczącemu, że upamiętnia „przede wszystkim czyny zbrojne formacji związanych z władzą komunistyczną”.