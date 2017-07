Na skrzyżowaniu ul. Wieniawskiej z Lubomelską będzie sygnalizacja. Co jeszcze się zmieni?

Na skrzyżowaniu ul. Wieniawskiej z Lubomelską i Leszczyńskiego ma powstać nowa sygnalizacja świetlna. Jej budowy zażądało miasto od firmy, która tuż obok stawia biurowiec. Nie będzie to jedyna zmiana w tym miejscu

Budowa sygnalizacji została wpisana do tzw. umowy drogowej zawartej między Ratuszem a firmą Orion wznoszącą biurowiec przy ul. Wieniawskiej. Polskie prawo mówi, że gdy inwestor stawia coś przy drodze, to przebudowę drogi również musi wziąć na siebie. Zakres takich robót określany jest szczegółowo w umowie między inwestorem a zarządcą drogi.

W tym przypadku miasto zażyczyło sobie, by obok biurowca stanęła sygnalizacja. – Chodzi o ułatwienie wyjazdu z ulic podporządkowanych – wyjaśnia Karol Kieliszek z biura prasowego Ratusza. Światła mają stanąć w miejscu, gdzie ul. Lubomelska przechodzi w Wieniawską, krzyżując się zarazem z ul. Leszczyńskiego i biegnącą obok nowego biurowca ul. de Tramecourta.

Choć skrzyżowanie wygląda niepozornie, to przebiega tędy jedna z ważniejszych tras łączących Czechów i ścisłe centrum Lublina, przez co ul. Lubomelska jest jedną z bardziej obciążonych ruchem ulic w mieście. Z oficjalnych pomiarów, które prowadzono tu w październiku zeszłego roku wynika, że w ciągu godziny Lubomelską w dół jedzie ponad 1400 pojazdów, zaś pod górę prawie 1200 (pomiary wykonano we wtorek, między godz. 15 a 16).

Po przebudowie skrzyżowania ul. Wieniawska pozostanie drogą jednokierunkową, ale z pewnym wyjątkiem. Wytyczony będzie tu pas dla rowerów, które będą mogły przejechać w przeciwnym kierunku niż samochody, czyli od Jasnej do nowych świateł. Tzw. kontrapas rowerowy będzie mieć 1,5 metra szerokości.

Jednokierunkowa pozostanie wąska ul. de Tramecourta biegnąca między nowym biurowcem a siedzibą wojewody. Tak jak teraz, będzie można nią przejechać od Spokojnej w stronę Wieniawskiej. W przeciwnym kierunku będzie biegła ul. Karskiego, zamknięta od dawna droga między powstającym biurowcem a budynkiem mieszczącym sklep Biedronka.

Inwestor, lubelska firma Orion, będzie musiał przebudować drogi w takim terminie, by finał prac zbiegł się z oddaniem biurowca do użytku. Budynek ma być gotowy pod koniec roku.

Nie tylko Orion musiał przebudować drogi wokół swojej inwestycji. Na tej samej zasadzie IKEA była zobowiązana do budowy estakady nad al. Spółdzielczości Pracy; inwestorzy budujący centra handlowe na Węglinie musieli się zająć odcinkiem al. Kraśnickiej, a austriacka firma, która stawiała Tarasy Zamkowe, musiała przebudować odcinek al. Unii Lubelskiej.