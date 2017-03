Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych w Lublinie rusza w poniedziałek

W poniedziałek zacznie się nabór do pierwszych klas miejskich podstawówek. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z obwodu danej szkoły, potem z innych dzielnic, a na końcu spoza miasta.

– Rekrutacja poprzez stronę internetową, której adres podamy w najbliższych dniach, zacznie się 27 marca i potrwa do 7 kwietnia. Rodzice będą mogli zgłaszać zarówno dzieci z obwodu, jak i spoza obwodu, ale mieszkające na terenie Lublina – mówi Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. – Po wypełnieniu wniosku na stronie internetowej trzeba będzie go zanieść do sekretariatu szkoły.

W tym roku do wyboru jest więcej podstawówek, dokładnie 43, bo na mapie pojawią się nowe szkoły tworzone na bazie likwidowanych gimnazjów. – W związku z zatwierdzonymi zmianami powstanie 8 nowych szkół podstawowych – informuje Mazurek-Podleśna.

Rodzice mogą wybrać dowolną szkołę, niekoniecznie tę najbliżej domu, ale w pierwszej kolejności przyjmowane mają być dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły. Te spoza obwodu będą przyjęte, o ile będą jeszcze wolne miejsca, a decydująca będzie liczba punktów przyznawana kandydatom spoza rejonu. O punktacji szczegółowo piszemy poniżej.

Kolejna rekrutacja zacznie się 10 kwietnia. Wtedy to będą przyjmowane też wnioski od rodziców dzieci spoza Lublina. Dokumenty będzie można składać do 19 kwietnia do południa. Na maj planowana jest jeszcze jeden, uzupełniający nabór.

Na razie nie wiadomo, jak wielu uczniów przyjmą miejskie podstawówki. – Na tym etapie jest jeszcze zbyt wcześnie żeby mówić o liczebności klas, czy też liczbie oddziałów, a co za tym idzie kwestiach kadrowych nauczycieli, ze względu na to, że dyrektorzy placówek dopiero opracowują projekty przyszłorocznych arkuszy organizacyjnych – stwierdza Mazurek-Podleśna. – Dane te będą znane dopiero po zakończeniu rekrutacji na przełomie lipca i sierpnia.

Punktacja dla dzieci spoza obwodu

• 4 punkty dla dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza już do tej szkoły, działającego przy niej punktu przedszkolnego, albo innej szkoły tworzącej z nią zespół

• 3 punkty dla dziecka, którego rodzeństwo chodzi do przedszkola w pobliżu danej szkoły • 2 dla dziecka, którego rodzice lub rodzeństwo to absolwenci danej szkoły

• 2 punkty dla dziecka, którego rodzice pracują w Lublinie lub prowadzą w nim działalność gospodarczą

• 12 punktów dla dziecka posyłanego do szkoły prowadzonej metodą Montessori, które uczęszczało do stosującego ją przedszkola