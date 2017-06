Nabór do przedszkoli w Lublinie. Gdzie jeszcze można znaleźć miejsce dla dziecka?

Jak składać dokumenty

Przede wszystkim trzeba wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej rekrutacja.p.lublin.eu. Trzeba wskazać jedno przedszkole, na którym zależy nam najbardziej i cztery rezerwowe.

– Wprowadzając dane do formularza zgłoszenia, rodzice uzyskują możliwość wyboru pięciu placówek wychowania przedszkolnego dysponujących nadal wolnymi miejscami – instruuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina.

Wypełniony wniosek zanosi się do placówki wymienionej na pierwszym miejscu.

Dokumenty będą przyjmowane od 19 do 23 czerwca.

Przedszkola i punkty przedszkolne

W samych przedszkolach jest jeszcze 346 wolnych miejsc. 31 dzieci może jeszcze przyjąć placówka przy ul. Snopkowskiej, miejsca dla 28 dzieci zostały przy ul. Bronowickiej. Po 25 miejsc jest przy Kruczej i przy Rynku (tu jest jeszcze 15 miejsc w punkcie przedszkolnym). Przedszkole przy Maszynowej ma 23 miejsca, a działający tu punkt przedszkolny wciąż może przyjąć 20 dzieci. Przy Skautów jest 15 wolnych miejsc, zaś 13 zostało przy Siewnej.

Po 10 lub mniej dzieci mogą jeszcze przyjąć przedszkola przy Al. Racławickich, Balladyny, Błękitnej, Bohaterów Monte Cassino, pl. Bychawskim, Drodze Męczenników Majdanka, Dziewanny, Gościnnej, Kochanowskiego, Kurantowej, Kustronia, Langiewicza, Mieszka I, Motorowej (w grupie 5-6 lat), Nadbystrzyckiej, Onyksowej, Pana Balcera, Radości, Radzyńskiej, Różanej, Samsonowicza, Spokojnej, Szmaragdowej, Uśmiechu, al. Warszawskiej, Wierzbowej, Wolskiej, Zachodniej, Zakopiańskiej (w grupie popołudniowej), Zdrowej, Zuchów oraz Zygmunta Augusta (w grupie 5-godzinnej). Specjalnie na dzieci z niepełnosprawnością czekają wolne miejsca przy Wolskiej (6 miejsc), Wallenroda (3), Balladyny (2)

Oddziały przy podstawówkach

Kolejnymi 250 miejscami dysponują oddziały przedszkolne działające przy szkołach podstawowych. Najwięcej, aż 53 jest przy Biedronki, 22 dzieci może przyjąć oddział przy Rzeckiego, po 21 te działające przy Balladyny i Tumidajskiego, 18 miejsc jest przy Zdrowej, 17 przy Kasprowicza i Sierocej, 13 przy ul. Kalinowszczyzna, 12 przy ul. Podzamcze.

Po 10 lub mniej miejsc zostało w oddziałach przedszkolnych podstawówek przy: Czwartaków, Kosmowskiej, Kresowej, Mickiewicza, Nałkowskich, Niecałej, al. Piłsudskiego, Radości, Radzyńskiej, Róży Wiatrów, Rycerskiej, Śliwińskiego i Tetmajera.

To nie wszystko

Miejsc będzie jeszczewięcej, bo w toku jest ogłoszony przez miasto konkurs mający wyłonić prywatne placówki, które będą świadczyć usługi na zasadach zbliżonych do przedszkoli publicznych. Lista wybranych placówek będzie znana do 14 lipca, później przeprowadzona zostanie rekrutacja do tych przedszkoli.