Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta po raz 9. Kto został laureatem?

Wyróżnienia w kategorii Młode Firmy trafiły do spółki Woodinspector zajmującej się tworzeniem systemów informatycznych dla branży drzewnej oraz do wdrażającej własne rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego spółki Infinium 3D.

W kategorii Obecność na Rynku Globalnym główna nagroda przypadła spółce Mastermedia Cioczek i Wójciak za rozwój eksportu polskiej żywności m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Belgii. Wyróżnienie otrzymała firma eLeader, której technologie informatyczne używane są w wielu krajach oraz spółka Aliplast z powodzeniem sprzedająca za granicą m.in. profile aluminiowe.

W kategorii Innowacyjność wyróżniono dwie spółki. Pierwszą z nich jest Medi Sept doceniony za wdrożenie własnej technologii wytwarzania preparatów do dezynfekcji. Druga to firma GT85 Polska, która zaprojektowała myjnię przemysłową wykorzystującą próżnię.

– To prawdziwi ambasadorowie Lublina w kraju i na świecie – mówi o laureatach prezydent Krzysztof Żuk. Poznaliśmy też pracodawców roku i autorów nagrodzonych prac dyplomowych.

Fot. Wojciech Nieśpiałowski

Główną nagrodę w kategorii Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta otrzymała za utworzenie i rozwój swojego telefonicznego centrum obsługi klientów Grupa Orange Polska. Wyróżnienie trafiło do firmy Sii za jej centrum outsourcingu.

Nagrodę specjalną kapituła przyznała Lubelskiej Fundacji Rozwoju za całokształt działalności.

Podczas dzisiejszej gali ogłoszeni zostali również laureaci nagród „Pracodawca Roku 2015” przyznawanych przez Miejski Urząd Pracy. Tu, w Mikroprzedsiębiorstwo główną nagrodę zdobyło Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, a wyróżnienie otrzymały Lubelskie Centrum Małych Zwierząt i SANIT Construction.

W kategorii Średnia-Duża Firma nagroda główna powędrowała do Spółdzielni Pszczelarskiej APIS, a wyróżnienia do spółki Społem Distro znanej wcześniej jako SPHP Społem, oraz do Uniwersytetu Medycznego.

Dzisiejsza gala była też okazją do ogłoszenia zwycięzców prezydenckiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce gospodarczej. Tu nagrody miały już wymiar finansowy.

6 tys. zł przypadło głównej laureatce, Anecie Kuć, absolwentce Politechniki Lubelskiej za pracę „Przestrzenie społeczno-kulturowe w kreacji śródmieścia. Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego wraz z projektem Centrum Kreatywności Młodych przy ulicy Cyruliczej w Lublinie”.

Po 2 tys. zł dostali autorzy prac wyróżnionych. To Mateusz Waśkowicz, absolwent politechniki, za „Projekt dworca kolejowego Lublin Zachód”, Maciej Mikulski (też po politechnice) za pracę „Propozycja poprawy efektywności komunikacji miejskiej na wybranym obszarze” i Aneta Zienkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy) za „Koncepcję dostosowania dzielnicy Śródmieście Lublina dla potrzeb ruchu pieszego".

Dodatkowe wyróżnienie w postaci trzymiesięcznej praktyki w Urzędzie Miasta (z łącznym świadczeniem 4500 zł) kapituła przyznała Aleksandrze Stefańczak, absolwentce Uniwersytetu Przyrodniczego za pracę „Projekt lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na obszarze osiedla Botanik w Lublinie”.