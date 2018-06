Nagrody dla finalistów olimpiad i konkursów. Staszic zostawił konkurencję w tyle [zdjęcia]

Tegoroczni zwycięzcy naukowych zmagań uczący się w lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych odebrali wczoraj nagrody książkowe i dyplomy. Trafiły one do 203 uczniów z 21 szkół, którzy zdobyli w sumie 275 tytułów laureatów i finalistów. To o 56 więcej niż w ubiegłym roku.

Najwięcej, bo aż 91 tytułów zdobyli uczniowie „Staszica” (o 30 więcej w porównaniu do roku ubiegłego). Za nimi uplasowali się uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej (52 tytuły - o 13 więcej niż rok wcześniej) oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego (21 tytułów), XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki (20 tytułów) i Zespołu Szkół Elektronicznych (16 tytułów).

Najwięcej tytułów w olimpiadach, konkursach i turniejach ze szkółniepublicznych zdobyli uczniowie Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego (8 tytułów) i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi (8 tytułów).

Osiągnięcia naukowe przełożyły się na gotówkę. Uczniowie biorący udział w zawodach stopnia międzynarodowego olimpiady oraz laureaci zawodów stopnia centralnego olimpiady również laureaci konkursów tematycznych i finaliści olimpiad oraz turniejów, którzy w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3 oraz wzorową ocenę z zachowania otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin.

W sumie 204 stypendia trafiły do 141 uczniów. Jedno to 567 złotych. Przy czym jeden z uczniów otrzymał stypendium w pięciokrotnej wysokości, pięciu uczniów w czterokrotnej wysokości za uzyskanie czterech tytułów, siedmiu uczniów w potrójnej wysokości za uzyskanie 3 tytułów oraz 28 uczniów w podwójnej wysokości za uzyskanie 2 tytułów. ask