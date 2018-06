Lublin: Najlepsi młodzi plastycy w Ratuszu [zdjęcia]

Uczestnicy - dzieci uczęszczające do przedszkoli i zerówek przedszkolnych, uczniowie od klas I do VII oraz gimnazjum - zajmowali się tematami związanymi z wydarzeniami historycznymi i postaciami, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wczoraj sala obrad rady miasta zapełniła się laureatami, którzy dostawali dyplomy i upominki. Na wystawie otwartej wczoraj można oglądać prace zwycięskie i wyróżnione.