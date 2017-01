Największa inwestycja miejska w tym roku: przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino

We wtorek wybrany został wykonawca największej z tegorocznych inwestycji miejskich: przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino. Nowa dwupasmówka ma powstać do kwietnia 2018 r. Budowa będzie kosztować 87,5 miliona zł

Nowa droga będzie mieć 1,2 km długości i pobiegnie od ul. Wojciechowskiej do al. Solidarności. Stanie się częścią trasy prowadzącej ruch do obwodnicy przez ul. Jana Pawła II i Armii Krajowej.

Przetarg na budowę wygrał warszawski Budimex. Przegrani mają 10 dni na odwołanie się od tego wyniku. Jeśli tego nie zrobią, miasto będzie mogło zlecić roboty zwycięzcy.

– W połowie stycznia podpiszemy umowę, aby piorunem wchodzić na plac budowy – zapowiada Kazimierz Pidek, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów.

Pośpiech wynika stąd, że miasto ma ograniczony czas na wykorzystanie unijnej dotacji do budowy tej drogi. Budimex zadeklarował, że wykona nową trasę do końca kwietnia przyszłego roku. Prace nie będą łatwe, bo miejscami podmokły i mało stabilny grunt będzie wymagać stabilizacji betonowymi palami.

Roboty będą się wiązały z utrudnieniami w ruchu, zwłaszcza dla jadących ul. Nałęczowską. To jedna z ulic mających się krzyżować z nową trasą. Nałęczowska zostanie w tym miejscu przeniesiona na wiadukt. Pod koniec stycznia ma być wiadomo więcej o tym, jak zorganizowany będzie ruch w trakcie budowy tego wielopoziomowego skrzyżowania. Ratusz chce, by przez cały czas ul. Nałęczowska była przejezdna.

Wiadukt, którym pobiegnie ul. Nałęczowska będzie podobny do tego w ciągu al. Warszawskiej nad skrzyżowaniem z al. Solidarności. Natomiast skrzyżowanie ul. Bohaterów Monte Cassino z Wojciechowską będzie bardzo podobne do tego obok kościoła na Poczekajce.

Zwycięski Budimex nie był najtańszą z sześciu firm startujących w miejskim przetargu. Zapłaty mniejszej o 619 tys. zł chciała spółka Mota Engil. Jej oferta została jednak odrzucona przez Zarząd Dróg i Mostów, bo firma zaproponowała zamienne rozwiązania techniczne, na które nie zgodził się autor dokumentacji projektowej.

Niezależnie od tej inwestycji wyremontowany ma być niemiłosiernie wyboisty odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino od al. Kraśnickiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. A także stanowiący jego przedłużenie fragment ul. Armii Krajowej do wiaduktów w pobliżu wąwozu przy zjeździe do ul. Ułanów. Ten remont, według deklaracji władz miasta, powinien być wykonany jeszcze w tym roku.