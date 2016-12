Napad na sklep w Lublinie. Policja publikuje portrety pamięciowe

Do zdarzenia doszło 4 listopada. Mężczyźni wykorzystali to, że sprzedawczyni na chwilę odeszła od kasy. Wyciągnęli z niej 1700 zł. Kiedy kobieta to zauważyła i powiedziała, by oddali pieniądze, bandyci zaczęli się z nią szarpać i odepchnęli ją. Chwilę później uciekli.

- Na podstawie opisu świadka zdarzenia zostały sporządzone portrety pamięciowe sprawców przestępstwa. Osoby, które rozpoznają tych mężczyzn prosimy o kontakt z oficerem dyżurnym tel.: (81) 535-45-73 lub 997. Zapewniamy anonimowość - informuje Kamil Karbowniczek z biura prasowego lubelskiej policji.