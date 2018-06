Napadł na bank z bronią w ręku, wpadł tydzień później. Odpowie przed sądem

TOP 5 Prezentów Na Dzień Ojca! 0 0

Czym byłby nasz świat, gdyby nie Tata? W dzieciństwie zawsze można było na niego liczyć, gdy zerwał się łańcuch w rowerze lub gdy sprzęt odmówił posłuszeństwa. To właśnie On pozwalał zjeść cukierka przed obiadem czy bawić się na dworze do późnych godzin wieczornych. Tata był i wciąż jest naszym bohaterem! W dorosłym życiu często służy nam fachową radą lub pomocą (określenie Tata “złota rączka” nie wzięło się znikąd). Teraz pora na nas! Przypadający na 23 czerwca Dzień Ojca to doskonała okazja, aby podziękować mu za trud i poświęcenie włożone w nasze wychowanie oraz setki nieprzespanych nocy w trosce o nasze bezpieczeństwo. Przed Wami pięć oryginalnych upominków dla Taty z kolekcji MyGiftDNA.