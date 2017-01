Za rozbój mężczyźnie grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności

Do zdarzenia doszło w sobotę o godzinie 3:20 na stacji paliw LPG w podlubelskiej Turce, w gminie Wólka. Bandyta wbiegł do budynku stacji i pobił pracownika.

- Uderzał go pięściami po twarzy, poszkodowany zdołał się wyrwać i pobiegł do pobliskich zabudowań, by powiadomić policję. Wtedy napastnik zabrał z kasy około 4 tys. zł oraz karton papierosów i uciekł. Pokrzywdzony 64-latek doznał ogólnych obrażeń twarzy - informuje st.sierż. Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.

Złodzieja ustalili i zatrzymali policjanci z Niemiec. To 27-letni mieszkaniec gminy Wólka. Mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany, między innymi za pobicie, uszkodzenie mienia i jazdę w stanie nietrzeźwości.

Dzisiaj 27-latek zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Świdniku, gdzie usłyszy zarzuty. Policjanci wystąpili z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Za przestępstwo rozboju grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.