Narysowali nagrody. Będą szaleć na deskorolkach i pedałować

Autorzy najwyżej ocenionych rysunków przy okazji wernisażu odebrali nagrody. Laureatka pierwszego miejsca otrzymała rower górski.

- Narysowałam dworzec w technice wydrapanki. Najpierw pokolorowałam kartkę farbą i świecą, a potem wydrapałam obrazek nożyczkami. Zajęło mi to około dwóch godzin – mówi Ola Bucoń, uczennica klasy 3A ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie (na zdjęciu z lewej) . To z tej klasy na konkurs wpłynęło najwięcej prac. W związku z tym jej uczniowie otrzymali bon o wartości 1 tys. zł na zakup sprzętu sportowego.

- Nie trzeba ich było do tego specjalnie zachęcać. Inspiracją dla nich były stare i współczesne zdjęcia dworca. Klasa jest bardzo aktywna pod względem plastycznym. Dzieci mają ogromną wyobraźnię, lubią eksperymentować barwą i wykorzystywać różne techniki. Udział w tym konkursie to była dla nich przyjemność – mówi Elżbieta Prokop, wychowawczyni klasy 3A. – Już wiemy, na co przeznaczymy nagrodę. Chcemy kupić dobrą piłkę, sanki i zestaw do unihokeja.