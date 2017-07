Najnowszy samolot polskich VIP-ów wylądował w Porcie Lotniczym Lublin (zdjęcia)

Gulfstream pojawił się w PLL we wtorek przed południem. Lądowanie miało związek z testami i szkoleniami, jakie przechodzi personel obsługujący maszynę. Po kilkunastu minutach postoju samolot opuścił lubelskie lotnisko.

Gulfstream G550 to samolot dla vipów z najwyższej półki. Będą korzystać z niego polskie władze. Jest to jeden z bardziej kosztownych odrzutowców dyspozycyjnych. Maszynami tego typu podróżują m. in. monarchowie Szwecji i Kuwejtu oraz prezydent USA.

Uroczystość przyjęca samolotu w Polsce odbyła się w środę 21 czerwca 2017 r. na warszawskim Okęciu. Nadano mu nazwę Książę Józef Poniatowski.

Poniatowski to jeden z dwóch samolotów, które Polska kupiła od Gulfstream Aerospace. Kontrakt ten kosztował ponad 440 mln zł. W cenie są także szkolenia oraz tzw. pakiet logistyczny (narzędzia, materiały eksploatacyjne czy zabezpieczenia samolotu na ziemi).