Nasze chóry górą. Złoty Kamerton chóru dla La Musica

W 37. już konkursie udział brało 19 chórów. Bezkonkurencyjna okazała się lubelska „La Musica”, która w kategorii grup szkolnych do lat 16 Złoty Kamerton, ale także Puchar Ministra Edukacji Narodowej za zdobycie najwyższej punktacji w tej kategorii oraz puchar i nagrodę pieniężną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego („Dróżka przez pole” Józefa Świdra do słów Jerzego Ratajczaka – red.). Do chóru trafiła także nagroda Stowarzyszenia Autorów Zaiks, Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora polskiego („Ave Maris Stella” Piotra Jańczaka – red.) oraz nominacja do udziału w 53. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

W Bydgoszczy doceniono też Chór „Con Passione” ze Szkoły Podstawowej nr 47 z dyrygentką Iwoną Matysiewicz. W kategorii grup szkolnych do lat 16 otrzymał on Srebrny Kamerton.

Z kolei Srebrny Kamerton w kategorii młodzieżowych chórów szkolnych do lat 21 otrzymał Chór „Canto” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku z dyrygent Ewą Bieniek.