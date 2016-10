Naucz się, ugotuj i wygraj. Konkurs dla uczniów

Nauka zasad prawidłowego odżywiania, gra szkolna, wspólne gotowanie i konkurs z unikalnymi nagrodami – to wszystko czeka uczniów w drugiej już edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Lubella inspiruje i edukuje”.

W pierwszej edycji kulinarnych zmagań najlepsi okazali się uczniowie z Lubelszczyzny. Mariusz, uczeń klasy III Gimnazjum nr 4 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim, zachwycił jury przygotowując autorską makaronową zapiekankę.

– Mamy nadzieję, że również w tym roku uczniowie z województwa lubelskiego chętnie dołączą do naszego programu, wykażą się doskonałą znajomością produktów zbożowych, zdolnościami kulinarnymi i zawalczą o unikalne nagrody. Tym razem do wygrania są warsztaty prowadzone przez cenionego szefa kuchni Piotra Ceranowicza, uczestnika III edycji Top Chef oraz przez fotografa specjalizującego się w tematyce kulinarnej. Zwycięskie klasy otrzymają też bony o wartości 1500 zł, które będą mogły wydać na wybrany przez siebie cel. Przygotowaliśmy również upominki od Lubelli dla uczniów oraz nauczycieli – mówi Dorota Liszka, manager ds. komunikacji korporacyjnej Lubelli.

– Opracowując formułę tegorocznego programu zadbaliśmy nie tylko o wysoki poziom merytoryczny materiałów, ale także o to, by były atrakcyjne dla gimnazjalistów. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko przydatną wiedzę dotyczącą prawidłowego odżywiania i roli produktów zbożowych w codziennej diecie, ale będą mieli okazję do wspólnej zabawy oraz integracji – podkreśla Liszka.

Do programu mogą zgłaszać się nauczyciele gimnazjów, którzy wypełnią formularze dostępne na stronie internetowej: www.lubella.edu.pl. Po przeprowadzeniu lekcji według otrzymanych scenariuszy nauczyciele mogą zgłosić swoją klasę do konkursu „Uwielbiam gotować z Lubellą”. Zadaniem gimnazjalistów będzie przygotowanie autorskiego dania na bazie produktu zbożowego, zgodne z poznanymi już zasadami prawidłowego żywienia.