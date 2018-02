Naukowcy z Lublina opracowali super krem. Wkrótce może trafić na rynek

Główną substancją czynną kremu, opracowanego przez lubelskich naukowców, jest ekstrakt roślinny, który zawiera kilka substancji o potwierdzonym działaniu antyoksydacyjnym (chroni skórę przed negatywnym działaniem wolnych rodników).

– Taki skład to duża zaleta naszego kremu. W porównaniu z podobnymi produktami dostępnymi na rynku, ale opartymi na jednej substancji, nasz krem będzie miał silniejsze działanie – mówi dr n. farm. Elwira Sieniawska z Katedry Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dr Sieniawska nad formułą kremu pracowała razem z dr n. farm. Tomaszem Bajem, jednym ze specjalistów farmacji przemysłowej w Polsce.

– Nasz krem jest w 100 proc. naturalny i bezpieczny. Nie zawiera żadnych substancji konserwujących, które możemy spotkać w produktach kosmetycznych – dodaje naukowiec.

Na czym polegały badania? – Badaliśmy ekstrakt roślinny pod kątem możliwości „wyłapywania” i neutralizowania wolnych rodników. Takie działanie potwierdziły dwa testy, które przeprowadziliśmy – opowiada dr Sieniawska.

– Chodzi o ekstrakt, który można uzyskać między innymi z zielonej kawy i marchwicy pospolitej. To chwast, który rośnie głównie w górach, ale nadaje się też do uprawy. To dzięki zawartości polifenoli rośliny mogą być wykorzystywane do produkcji kosmetyków o właściwościach antyoksydacyjnych.

Lubelscy naukowcy współpracowali z Katedrą Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (filia w Bydgoszczy), który zajął się stroną technologiczną badań.

– Chodzi o konsystencję kremu. Na razie ma on barwę zieloną, ale firma, która zechce wprowadzić kosmetyk na rynek, może można ją zmienić na bardziej przystępną dla klienta – tłumaczy dr Sieniawska.

Na brak zainteresowania specyfikiem naukowcy z Lublina nie narzekają.

– Jesteśmy w trakcie rozmów z jedną z polskich firm kosmetycznych. Na razie mamy wstępną deklarację, że byłaby zainteresowana naszym wynalazkiem. Wiąże się to z badaniami pod kątem bezpieczeństwa, a potem udoskonaleniem formuły, by była bardziej przystępna dla klienta.