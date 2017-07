Naukowiec z UMCS o protestujących: "Ja bym kazał strzelać do tego bydła"

Informowano w nim o tym, że w czasie gdy pod pałacem prezydenckim protestowały tłumy mieszkańców Warszawy, prezydent Andrzej Duda wypoczywał w Juracie.

„Co za bzdury” – napisał naukowiec. Jeden z użytkowników portalu skomentował: „Klasę polityczną poznaje się przez drobne gesty. Czemu nie wyszedł do ludu? Tylko na Hel pojechał. Bał się?”. Na to dr hab. Górak odpowiedział: „Jakiego ludu? Ja bym kazał strzelać do tego bydła”.



Próbowaliśmy skontaktować się z Arturem Górakiem, ale nie odbierał telefonu. Nie odpisał też na wiadomość wysłaną na Facebooku.

W niedzielę wczesnym popołudniem komentarz w sprawie wypowiedzi naukowca zamieszczono na profilu Instytutu Historii UMCS. Poinformowano w nim, że dyrekcja jednostki odcina się od słów swojego pracownika, który zaprezentował swoje prywatne poglądy. Po ok. godzinie wpis został usunięty. Jak tłumaczono w kolejnym poście, miało to związek z oficjalnym stanowiskiem uczelni, które miało zostać ogłoszenie później. Tak też się stało. Pełne oświadczenie poniżej.