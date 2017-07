Naukowo podejdą do chrupków. Trwa budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Lubelli

Lubella to jeden z największych producentów makaronów w Polsce (ma ok. 30 proc. rynku). Centrum ma być gotowe już pod koniec tego roku. Będzie się zajmować technikami ekstruzji, czyli odpowiedniego przetwarzania surowców zbożowych, by poprawić strawność gotowych produktów. Metodą tą uzyskuje się m.in. chrupki, płatki zbożowe, niewymagające gotowania makarony błyskawiczne i chrupkie pieczywo.

W lubelskim Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone będą prace nad opracowywaniem nowych receptur i technologii produkcji m.in. produktów śniadaniowych i makaronów. – Projekt ma na celu zwiększenie potencjału naukowo-przemysłowego spółki w produkcji innowacyjnej żywności – zaznacza Dorota Liszka, manager ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Maspex (jest właścicielem Lubelli).

Poprzez działalność Centrum firma chce wzmocnić współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz lubelskimi uczelniami wyższymi, a także uniwersytetami z Warszawy, Poznania i Wrocławia. – Nowoczesna komórka badawczo-rozwojowa to element kolejnych innowacyjnych działań i zmian realizowanych przez firmę. Wynikiem jej powstania będzie nie tylko podniesienie konkurencyjności Lubelli, ale i całego sektora – uważa Wojciech Jamróz, prezes Zarządu firmy Lubella.

Równocześnie z budową CBR Lubella realizuje także inne inwestycje w zakładzie przy ul. Wrotkowskiej, którego teren objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Szacuje się je na ok. 200 mln zł.

– W tym roku zakończono już budowę nowoczesnego kompleksu produkcyjno-magazynowego, w którym zainstalowano największą i najnowocześniejszą w Polsce linię do produkcji makaronu. Trwa również budowa magazynu wysokiego składowania – dodaje Dorota Liszka.

Niedawno Lubella otrzymała kolejne zezwolenie na inwestycje w strefie, obejmujące m.in. budowę hali magazynowej, zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji makaronu i płatków śniadaniowych oraz rozbudowę młyna.