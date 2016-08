Nawet 800 tys. zł dotacji dla młodych przedsiębiorców. Jeszcze można się zgłosić

Startują w ramach projektu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Do tej pory wpłynęło kilkaset zgłoszeń. Ci, którzy jeszcze chcieliby dołączyć, czasu mają niewiele.

– Nabór potrwa do końca października. Ale zainteresowanie jest tak duże, że każdy projekt, który wpłynie do nas po 10 września trafi na tzw. listę rezerwową – przyznaje Tomasz Małecki, prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który prowadzi przedsięwzięcie w województwie lubelskim. – Do tej pory otrzymaliśmy ponad 600 zgłoszeń. Ok. 70 proc. z nich nadesłali ludzie z Lubelszczyzny, głównie świeżo upieczeni absolwenci lubelskich uczelni. Jakie projekty zgłaszają? Przede wszystkim technologiczne, nie tylko aplikacje mobilne, strony internetowe, ale pomysły związane z odnawialnymi źródłami energii, biotechnologią, dronami czy drukarkami 3D. Więcej powiedzieć nie mogę, bo obowiązuje nas tajemnica.

Bardziej rozmowni są sami uczestnicy programu. Choć i oni nie chcą zdradzać za wiele szczegółów dotyczących swoich przedsięwzięć, dopóki nie wdrożą ich w życie.

– Chcemy zapełnić niszę związaną z kriogenicznym mieleniem surowców. Chodzi o tworzenie z nich zdrowych słodyczy. Zaczęliśmy od eksperymentów z gaśnicami, którymi chłodziliśmy produkty, co pozwala na zachowanie wartości odżywczych. Słodycze powstałe w ten sposób mogą mieć działanie przeciwnowotworowe – mówi Tomasz Ocicki.

Ze zdrowiem związany jest także kolejny z pomysłów. – Będzie to usługa komplementarna w formie strony internetowej, która znacznie skróci czas oczekiwania na wizytę lekarską. Tu ułatwi życie wielu ludziom w dużych aglomeracjach miejskich. Myślę, że projekt wejdzie na rynek w ciągu pół roku – przekonuje Paulina Domańska.

Są też projekty dotyczące. – To będzie aplikacja mobilna mająca na celu poprawienie efektów nauczania na uczelniach i przede wszystkim zastosowanie ich w praktyce. Ale szczegóły będzie można poznać dopiero wtedy, kiedy ta aplikacja powstanie – zapowiada Aleksander Byzia.

Tomasz, Paulina i Aleksander są w grupie kolejnych 20 osób, które przeszły wstępną selekcję. W ubiegłym tygodniu uczestniczyli w trzydniowych warsztatach, podczas których przygotowywali się do 5-minutowego wystąpienia mającego pokazać najlepsze strony ich biznesów. Jeśli wypadną dobrze, przejdą kilkumiesięczne szkolenie pod okiem personalnego trenera. W tym czasie młodzi przedsiębiorcy będą przygotowywani do wejścia ze swoimi produktami na rynek.

– Wisienką na torcie będzie dotacja bezzwrotna w postaci 800 tys. zł przy wkładzie własnym w wysokości 15 proc. – dodaje Tomasz Małecki. Na dofinansowanie będzie mogło liczyć ok. 70 projektów.

– Poziom jest zróżnicowany. Niektórzy są dobrze przygotowani, co wynika z ich wcześniejszych doświadczeń. Inni realizują swoje pierwsze pomysły biznesowe i z nimi trzeba popracować bardziej intensywnie. Ale poziom jest bardzo wysoki i liczę, że ta grupa dobrze wypadnie przed komisją oceniającą – przyznaje Tomasz Jabłoński, prowadzący szkolenia dla młodych przedsiębiorców.

Do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” mogą zgłaszać się osoby, które nie ukończyły 35. roku życia. Wystarczy wypełnić ankietę na stronie platformystartowe.gov.pl/aplikuj. Pod tym adresem należy wybrać lubelską platformę „Connect”.