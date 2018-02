Nerwowy maszynista w Lublinie. "Masz pozwolenie na filmowanie mnie?!" [wideo]

- Masz pozwolenie na filmowanie? Proszę mnie nie filmować! - krzyczał w kierunku mężczyzny maszynista podczas podłączania lokomotywy do wagonów.

Film zamieścił użytkownik Kamil LBN. Z jego profilu wynika, że to pasjonat kolei. Na kanale znajdziemy wiele filmów z pociągami w roli głównej.

Do sytuacji którą opisuje doszło 2 lutego na stacji w Lublinie.

- Stojąc w bezpiecznym miejscu, filmowałem podłączanie lokomotywy do grupy wagonowej. Niestety nie spodobało się to kierującemu lokomotywą, który pomimo, iż pojazd jeszcze jechał na skład pełen pasażerów, beztrosko stanął w drzwiach i postanowił wyrazić swoje niezadowolenie odnośnie "filmowania go" - opisuje.

Doszło do wymiany zdań. Maszynista krzyczał i pytał: Masz pozwolenie na filmowanie mnie?! Proszę mnie nie filmować! Użytkownik YouTube'a odpowiadał: ja filmuję lokomotywę, nie pana.

Film kończy się najazdem na plakat promocyjny PKP PLK z hasłem: "Kolej zmienia się dla Ciebie".