NFZ: 2 miliony darmowych leków trafiło do pacjentów w Lubelskiem

Blisko 40 milionów opakowań bezpłatnych leków dostali polscy seniorzy w całym kraju w ciągu pierwszego roku działania rządowego programu bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia. NFZ wyliczył, że skorzystało z niego ponad 2 mln pacjentów, którym lekarze i pielęgniarki wystawili 15 milionów recept.

– W województwie lubelskim ponad 130 tysiącom pacjentów wydano blisko 2 miliony opakowań bezpłatnych leków – informuje Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. I przypomina: – Ideą programu było wsparcie seniorów, którzy często ze względów ekonomicznych, mieli utrudniony dostęp do leczenia.

Czy to się udało? Niektórzy lekarze mają wątpliwości. – Program 75+ jest oparty o powszechne przeświadczenie, że osoby powyżej 75 lat mają kłopoty ekonomiczne z wykupieniem leków, częściej chorują i częściej są hospitalizowane. Niestety, wskazania, na których oparł się rząd, nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym – komentuje Piotr Jarecki, lekarz, który przyjmuje w przychodni w Świdniku. – Jest to program głęboko niesprawiedliwy. Wiek nie może być miarą stanu zdrowia. Dlaczego pacjent 75+ otrzymuje insulinę za darmo a dziecko musi za taką samą insulinę musi zapłacić nawet 107 złotych? Dotyczy to również innych leków.

Lekarz przypomina, że w Polsce średnio kobiety żyją 82 lata, a mężczyźni 73 lata. – Czyli większość mężczyzn nie dożywa darmowych leków. Ponadto aż 28 proc. umiera poniżej 65. roku – stwierdza Jarecki. I podkreśla: – Wszyscy pytani przeze mnie pacjenci 75+ odpowiadali, że nie chcą leków bezpłatnych kosztem swoich dzieci czy wnuków.

Na liście bezpłatnych leków znalazły się m.in. leki na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, chorobę zakrzepowo-zatorową, astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, cukrzycę, depresję, otępienie: zmiany zwyrodnieniowe typu alzheimerowskiego, chorobę Parkinsona.

– Lista leków jest aktualizowana co dwa miesiące. Obecnie zawiera 1530 pozycji - 692 preparaty, które zawierają 113 substancji aktywnych – mówi rzeczniczka NFZ. – Większość chorób, które są charakterystyczne dla wieku starszego, może być leczona zestawem leków, które znajdują się na liście – podkreśla.

Farmaceuci są jednak innego zdania. – Praktycznie nie zdarza się, żeby wszystkie leki, po które przychodzi senior, były za darmo. Na długiej liście leków, z którymi przychodzą do nas starsze osoby, zaledwie jeden lub dwa trafią się darmowe. To niewielki procent – usłyszeliśmy w jednej z aptek w centrum Lublina.