NFZ o bezpłatnych lekach podczas "drzwi otwartych"

W najbliższą sobotę, 17 września, Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza mieszkańców na Dzień Otwarty do siedziby oddziału w Lublinie, przy ul. Koryznowej 2d, a także do delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu w godz. od 9.00 do 14.00.