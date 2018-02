Nie brakuje chętnych do kontrolowania biletów

Do obsadzenia są 23 miejsca, a chętnych do pracy zgłosiło się 27. Taki jest wynik naboru kandydatów do pracy w charakterze kontrolera biletowego. Rekrutacja powinna się zakończyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni, bo 14 marca wygasa umowa między Zarządem Transportu Miejskiego, a świadczącą usługi kontrolerskie radomską firmą Reflex.