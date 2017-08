Nie chcą drzewa, bo... muszą sprzątać liście. Wnioski o wycinkę do miasta

Wnioski trafiające do Urzędu Miasta dotyczą nieraz dziesiątek drzew. Jest tak chociażby w przypadku os. Poręba, którego administracja chce usunąć ponad trzydzieści drzew. O ponad dwudziestu mowa jest we wniosku z ul. Szwoleżerów, osiemnastu dotyczy wniosek z os. Sienkiewicza, zaś piętnastu z os. Mickiewicza. To tylko wybrane sprawy toczące się w urzędzie.

Ale nie każda administracja dostaje to, o co prosiła. Było tak choćby w przypadku os. Mickiewicza, gdzie Ratusz zezwolił na usunięcie ośmiu drzew, zaś nie pozwolił na wycinkę siedmiu innych. Podobnie było w przypadku os. Błonie, gdzie miasto dało zgodę na wycięcie pięciu drzew, a pięć kazało zachować.

– Osiedlowe administracje przyjmują zgłoszenia od każdego mieszkańca i piszą do nas wnioski. Ale podczas wizji lokalnej okazuje się, że nie każde drzewo rzeczywiście może zagrażać bezpieczeństwu – mówi Józef Piotr Wrona z Biura Miejskiego Architekta Zieleni. Przyznaje, że nieraz jako argument podawany jest fakt, że podczas burzy drzewo może się przewrócić, chociaż taki powód można wymieniać niemal przy każdym drzewie.

Tylko w marcu, kwietniu i czerwcu Urząd Miasta wydał 96 decyzji dotyczących wycinki. – 67 decyzji było zezwalających, 9 odmownych, a 20 mieszanych, co oznacza, że na część drzew wydano zgodę, a na część nie – wyjaśnia Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. – Decyzje zezwalające dotyczyły 267 drzew, a odmowne 79 – dodaje. Zgadzając się na usunięcie 267 drzew, urzędnicy nakazali zasadzenie w zamian 646 nowych.

– Na wycinkę zezwalamy w konkretnych przypadkach – wyjaśnia Wrona. – Gdy drzewo jest obumarłe lub zamierające, gdy korzenie niszczą fundamenty albo podziemne sieci, albo gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu ruchu, bo było posadzone blisko drogi, a teraz zasłania widoczność np. przy skręcie. Zgodę wydajemy także wtedy, gdy drzewo koliduje z inwestycją, ale wtedy nalicza się opłaty za wycinkę.

Skandal! Liście!

Ratusz dostaje też wiele telefonicznych próśb o wycięcie drzewa. – Wskazywane są najróżniejsze powody. To, że drzewo ma liście i ktoś ma dosyć sprzątania na jesieni. Że z drzewa spadł kasztan i zarysował komuś samochód. Albo to, że na drzewie gniazdują ptaki, które brudzą – wylicza Wrona. I dodaje, że rozmówcy dowiedziawszy się, że nie są to powody wystarczające do wycięcia drzewa, z reguły rezygnują ze składania wniosku.