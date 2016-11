"Nie likwidujcie naszego gimnazjum" Szkoły nie chcą reformy. Będą protesty

Nie likwidujcie naszego gimnazjum – baner z takim hasłem zawisł na gimnazjum w Jastkowie. W poniedziałek takich haseł i flag na szkołach ma być znacznie więcej. Ale wielu dyrektorów boi się jawnie krytykować zmian w polskiej oświacie. – Jeśli wejdą w życie to pracy będzie mało, a dla osób o innym światopoglądzie może być jej jeszcze mniej – mówi jeden z nich



We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw, które mają zmienić polską szkołę i przekazała je do dalszych prac w parlamencie. – Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tej reformy. Mamy na ten cel zabezpieczone pieniądze w budżecie – zapewnia premier Beata Szydło.

Reforma edukacji ma ruszyć już we wrześniu. Wtedy uczniowie obecnych klas VI staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej – zapoczątkuje to wygaszanie gimnazjów. Przeciwko tym zmianom coraz liczniej protestują szkoły i nauczyciele.

Na budynku Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie pod Lublinem wisi już transparent „Nie likwidujcie naszego gimnazjum”.