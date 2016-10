Nie przesunie się na razie płot wokół pl. Litewskiego

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie dojdzie w poniedziałek do zagrodzenia chodnika między bocznym wejściem do Poczty Głównej a narożnikiem kamienicy, na której parterze mieści się Bank Ochrony Środowiska. Tak samo, jak nie doszło do zagrodzenia dostępu do lokali handlowych działających na parterze kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 29, w której mieści się hotel Europa.

– Plany dotyczące prac od 17 do 19 października są nieaktualne – informuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. Poślizg jest spowodowany deszczem uparcie padającym przez kilka ostatnich dni. – Kiedy pada deszcz pewne prace nie mogą być wykonywane ze względów technologicznych – wyjaśnia Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta.

Na piątek zaplanowano dokładne oględziny placu budowy. Od ich wyniku zależeć będzie to, kiedy ogrodzenie zostanie przestawione i kiedy niektóre placówki będą nieczynne, bo nie będzie do nich jak dojść. Wśród lokali pozbawionych dojścia, wbrew wcześniejszym komunikatom, nie znajdzie się restauracja McDonald’s. – Ten lokal ma dwa wejścia. Nie ma powodu, żeby całkowicie odcinać ten obiekt – dodaje Szczepańska.