Nie skończyły jeszcze nawet 14 lat. Coraz młodsze dziewczynki rodzą dzieci

Według danych Lubelskiego Urzędu Statystycznego najwięcej młodych matek w Lubelskiem to 18-latki. W ubiegłym roku w województwie lubelskim było ich 212, w 2014 roku – 223. Mniej jest 17-latek (97 w ubiegłym roku i 110 w 2014) i 16-latek (33 w ubiegłym roku i 50 w 2014 roku). Z danych statystycznych wynika też, że coraz młodsze dziewczęta zostają matkami. W ubiegłym roku potomstwo wydały także trzy dziewczynki, które nie ukończyły 14 lat.

– Problem jest cały czas aktualny i raczej nie zniknie – mówi dr hab. n. med. Marek Gogacz z Kliniki Ginekologii Operacyjnej w SPSK4 w Lublinie i wojewódzki konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii. – Trafiają do nas pacjentki z różnych środowisk, są to zarówno dziewczyny z rodzin o niskim statusie społecznym jak i tych zamożnych. Różne są też ich historie. W niektórych przypadkach widać wsparcie ze strony rodziny, w innych wręcz przeciwnie. Miałem kiedyś młodą pacjentkę, która zaszła w ciążę po tzw. pigułce gwałtu. Mimo to postanowiła urodzić dziecko. Udało jej się jednak ukryć ciążę przed rodziną i po porodzie zostawiła dziecko w oknie życia.

Dodaje, że w przypadkach, kiedy matką ma zostać bardzo młoda dziewczyna, szpital zawsze oferuje wsparcie ze strony psychologa.

– Trafiają do nas najczęściej 16-latki. To jest dramat takich dziewcząt, bo nie są jeszcze dojrzałe, a już zostają matkami. Do tego nie zawsze mają wsparcie ze strony rodziny i wtedy zostają z tym same – mówi dr n. med. Maria Bożenna Wawrzycka, która kieruje oddziałem położniczym z oddziałem patologii ciąży w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie.

Zdaniem Krystyny Kacpury, dyrektor Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodzin, problem nastoletnich matek to przede wszystkim efekt braku odpowiedniej edukacji seksualnej. – Chodzi o rzetelną edukację seksualną, opartą nie na ideologii, ale naukowej wiedzy. Poza wiedzą biologiczną, nastolatki powinny mieć wiedzę na temat asertywności, jak stawiać granicę w relacjach intymnych, jak unikać ryzykownych zachowań seksualnych, jak bronić się przed przemocą seksualną - zaznacza dyr. Kacpura. – Brak wiedzy wyraźnie widzimy w pytaniach, które zadają nam dziewczęta. Najczęściej to 15 i 16-latki. Często chcą się upewnić, że są w ciąży, co zrobić, do kogo pójść, bo wstydzą się i boją rozmowy z rodzicami. Edukacja seksualna jest niezbędna. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy politycy ma zapobiegać seksualizacji młodzieży, a nie ją powodować.