Nie zdali w gimnazjum, cofną się do podstawówki. "Dla syna to dramat!"

Szkoły podstawowe przyjmują zapisy do VII klasy. Trafią do niej także gimnazjaliści, którzy nie otrzymali promocji do klasy II (fot. Maciej Kaczanowski)

Ponad 8 tys. gimnazjalistów w całej Polsce, z czego blisko 150 samym Lublinie, we wrześniu może wrócić do podstawówek. Ten los spotka tych, którzy nie otrzymali promocji z pierwszej do drugiej klasy. Niektórzy mają jeszcze szansę – w poniedziałek rozpoczęły się egzaminy poprawkowe

Do tej pory było tak, że kiedy pierwszoklasista z gimnazjum nie otrzymywał promocji, zostawał na drugi rok w tej samej klasie. Teraz tego już zrobić nie może, bo w związku z reformą edukacji w gimnazjach klas pierwszych już nie ma.

– Uczeń taki staje się uczniem klasy 7 – wyjaśniała naszym Czytelnikom już w październiku Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty i dodawała: – Nie ma tu żadnej sprzeczności w tym, że już wcześniej uzyskał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Jest to bowiem świadectwo ukończenia 6-klasowej szkoły, a naukę kontynuować będzie w szkole ośmioklasowej.

Dziś już wiadomo, że w takiej sytuacji jest bardzo wielu nastolatków. Według wyliczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w zeszłym roku szkolnym promocji do następnej klasy nie uzyskało 3 proc. gimnazjalistów.

– Ilu dokładnie? Będzie wiadomo dopiero pod koniec września, kiedy taka informacja znajdzie się w nowym Systemie Informacji Oświatowej – mówi Jolanta Misiak, rzeczniczka kuratorium. – W tej chwili uczniowie mogą jeszcze zdawać egzaminy poprawkowe. Może się więc okazać, że tych, którzy nie zdali, będzie mniej niż wynikałoby to z podawanych dziś cyfr.

– To już pewne, że we wrześniu w Lublinie uczniami klasy VII stanie się 54 uczniów, którzy nie dostali promocji dla klasy drugiej gimnazjum – mówi Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania. – Liczba ta może jeszcze ulec zwiększeniu, bo w poniedziałek rozpoczęły się dwudniowe egzaminy poprawkowe. O otrzymanie promocji walczy 90 uczniów. Jeśli im się nie uda, wrócą do zreformowanej podstawówki. W zdecydowanej większości będzie to ich szkoła obwodowa.

W takiej sytuacji znajduje się m.in. Kuba (imię zmienione – red.). – Dla syna to dramat – przyznaje jego matka. – Już zapowiedział, że jeśli nie zda, będę musiała przenieść go do innej szkoły. W jego dotychczasowym gimnazjum powstaje podstawówka i to właśnie tam, jako siódmoklasista, musiałby się uczyć. Kuba nie wyobraża sobie reakcji swoich dotychczasowych kolegów. Boi się szyderstwa z ich strony. Nie będzie to przecież „zwykłe” niezaliczenie roku, tylko cofnięcie do szkoły niższego szczebla.

Uczniów tych czeka dodatkowy stres związany z egzaminem. Jako uczniowie klas szóstych zdawali już egzamin na koniec podstawówki. W roku szkolnym 2018/2019 będą musieli ponownie przystąpić do obowiązkowego, zewnętrznego egzaminu – tym razem dla ósmoklasistów.

Za rok w podobnej sytuacji znajdą się ci drugoklasiści z gimnazjów, którzy nie dostając promocji zostaną przeniesieni do klasy ósmej szkoły podstawowej. W najgorszej sytuacji będą jednak ci, którzy nie zdadzą w trzeciej klasie, czyli w ostatnim roku istnienia gimnazjów. Oni także będą musieli trafić do ósmej klasy podstawówki.